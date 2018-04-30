В России в каждом втором ТЦ и месте массового отдыха детей обнаружены нарушения

"МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются", - сказал министр Владимир Пучков в беседе с журналистами.

Пучков отметил, что многие из них были уже построены с явными нарушениями.

Министр сообщил, что с 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов и т. д.

"Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок", - подчеркнул Пучков.

Он призвал граждан размещать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности не только ТРЦ, но и других объектов, в том числе подъездов жилых домов.

На прошлой неделе в Генпрокуратуре сообщили, что уже направили в суды более 120 заявлений, в том числе и о закрытии торгово-развлекательных центров в разных регионах России в связи с нарушениями правил пожарной безопасности.