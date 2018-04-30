Злоумышленники вломились ночью в магазин: украдены водка, вино и сигареты

В Пярну в ночь с воскресенья на понедельник, в 00.30, злоумышленники, разбив дверь из стеклопакета, вломились в магазин Раба, который находится на улице Харидусе, передает Pärnu Postimees.
"Из магазина украли две бутылки водки: одну литровую, другую объемом 350 мл, бутылку вина и три пачки сигарет. Ущерб, причиненный воровством, составляет более 42 евро", — сообщила пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Андра Йундас.
По сообщению пресс-секретаря, сейчас выясняется, какова сумма ущерба, нанесенного разбитому дверному стеклопакету.
Предполагаемые злоумышленники полиции известны. Для выяснения обстоятельств происшедшего было возбуждено дело о проступке.
Читатель Pärnu Postimees прислал редакции фотографию полицейской машины, находившейся ночью у магазина Раба.