понедельник, 30 апреля 2018 г.
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Злоумышленники вломились ночью в магазин: украдены водка, вино и сигареты

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Ночью с воскресенья на понедельник у магазина Раба в Пярну была замечена полиция.

ФОТО: Lugeja pilt

В Пярну в ночь с воскресенья на понедельник, в 00.30, злоумышленники, разбив дверь из стеклопакета, вломились в магазин Раба, который находится на улице Харидусе, передает Pärnu Postimees.

"Из магазина украли две бутылки водки: одну литровую, другую объемом 350 мл, бутылку вина и три пачки сигарет. Ущерб, причиненный воровством, составляет более 42 евро", — сообщила пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Андра Йундас.

По сообщению пресс-секретаря, сейчас выясняется, какова сумма ущерба, нанесенного разбитому дверному стеклопакету.

Предполагаемые злоумышленники полиции известны. Для выяснения обстоятельств происшедшего было возбуждено дело о проступке.

Читатель Pärnu Postimees прислал редакции фотографию полицейской машины, находившейся ночью у магазина Раба.

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