Злоумышленники вломились ночью в магазин: украдены водка, вино и сигареты

Ночью с воскресенья на понедельник у магазина Раба в Пярну была замечена полиция.

В Пярну в ночь с воскресенья на понедельник, в 00.30, злоумышленники, разбив дверь из стеклопакета, вломились в магазин Раба, который находится на улице Харидусе, передает Pärnu Postimees.