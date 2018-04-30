Центры общественного транспорта за сохранение билетов могут частично остаться и без субсидий

Об этом говорится в пояснительной записке к подписанному в понедельник министром экономики Кадри Симсон постановлению.

В частности, это означает, что если, например, тот или иной уездный центр общественного транспорта с 1 июля 2018 года все же внесет предложение ввести цены на билеты, но при этом решит их снизить в сравнении с прежде действовавшими ценами, то тогда он сможет ходатайствовать о субсидии в размере, соответствующем доле снижения дохода от продажи билетов.

В понедельник министр Кадри Симсон подписала постановление, позволяющее уездным автобусным линиям с июля как сохранить до сего времени действующую систему билетов, так и предложить бесплатный проезд на общественном транспорте. В то же время, ценовая вилка не приведет к росту цен на проезд.

«Мы предусмотрели для всех местных центров общественного транспорта финансовые средства в объеме, который покрывает общую сумму дотации и дохода от билетов прошлого года. Таким образом, у центров имеются средства для применения бесплатного проезда», - пояснила министр экономики Кадри Симсон.

В госбюджете 2018 года, в сравнении с 2017 годом в качестве дополнительных средств предусмотрены 13,6 млн евро на субсидии общественному транспорту внутри уездов, в том числе, и на оказание услуг бесплатных перевозок как внутри уезда, так и на междугородних линиях.

Всего на субсидии уездному автобусному транспорту в этом году предусмотрено 34,8 млн евро, к которым в первом полугодии добавятся расчетный доход от продажи билетов на сумму в 5,7 млн евро и пособия местных самоуправлений в размере 1,6 млн евро.

Осенью 2016 года Центристская партия, IRL и СДПЭ, подписывая коалиционное соглашение, договорились, что на покрытие дохода от продажи билетов уездного общественного транспорта, а также на уплотнение графиков и улучшение работы уездных линий в год из госбюджета будет выделяться 21 млн евро.

Кадри Симсон тогда же заявила, что, по планам Министерства экономики, к 2018 году уездное автобусное сообщение, как и в Таллинне, станет бесплатным.

Осенью 2017 года ставший новым председателем IRL Хелир-Вальдор Сеэдер сообщил, что он не поддерживает идею бесплатного уездного общественного транспорта. По его словам, уездные центры общественного транспорта могли бы получить свободу выбора и сами решать, на что пустить выделяемые им субсидии — на более льготные цены на автобусы или на уплотнение расписаний, например.