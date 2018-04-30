Суд о растлителе малолетних: у него по-прежнему нереалистичные представления о произошедшем

Хансара дважды наказывали в уголовном порядке, в обоих случаях речь шла о преступлениях на сексуальной почве, совершенных в отношении детей.

За время заключения Меэлис Хансар прошел социальную программу и участвовал в трудовой занятости, у него будет где жить после выхода на свободу. Однако на основании его высказываний на судебном заседании суд сделал вывод, что в действительности Хансар не осознает тяжесть совершенного преступления.

«По оценке суда, у Меэлиса Хансара по-прежнему нереалистичные представления о произошедшем и о нанесенном пострадавшим вреде, а его поведение не подтверждает желания изменить свою жизнь», - говорится в постановлении. Кроме того, вызывает беспокойство то, что сам Хансар не чувствует необходимости в лечении или помощи специалистов. Как негативный фактор суд расценил и то, что после освобождения у Хансара не будет гарантированного рабочего места.

По оценке суда, в случае Хансара риск совершения нового преступления по-прежнему очень высок, вследствие чего он должен продолжить отбывать наказание. Суд счел, что в том случае, если виновный совершил тяжкие преступления, для его досрочного освобождения должна быть низкой вероятность того, что он совершит новые преступления.

На данный момент, по оценке суда, не представляется вероятным, что, находясь на свободе, Хансар сможет удержаться от совершения новых преступлений. Отсутствует уверенность, что назначение ему контроля за поведением и различных дополнительных обязанностей будет достаточным для снижения риска совершения новых преступлений.

14 ноября 2014 года Вируский уездный суд приговорил Хансара к шести годам и шести месяцам тюремного заключения, из которых он отбыл три дня в тюрьме предварительного следствия. Хансар начал отбывать свой срок 25 сентября 2013 года, он выйдет на свободу 23 марта 2020 года.

Постановление уездного суда от 27 апреля можно оспорить в течение 15 дней с момента его получения.

Полицейские Идаской префектуры задержали 39-летнего Хансара в сентябре 2013 года в Нарве по подозрению в совершении тяжких преступлений на сексуальной почве в отношении детей. Тогда же суд взял его под стражу. Согласно обвинению Хансар совершил преступление летом 2013 года в отношении восьмилетнего ребенка.

Хансар был признан виновным в преступном удовлетворении похоти с восьмилетней девочкой. При этом в связи с недоказанностью суд оправдал его по части хранения детской порнографии, незаконного лишения свободы, нанесения телесных повреждений и изнасилования. Уездный суд приговорил Хансара к шести годам и шести месяцам лишения свободы.