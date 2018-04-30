Представитель Yandex.Taxi: «В законодательстве Эстонии все очень четко, понятно и достаточно прогрессивно»

- Как только платформа запустится, список всех наших партнеров можно будет увидеть в нашем приложении. Кроме того сейчас подписывается еще несколько договоров, поэтому не хочу давать неточную информацию.

- То есть к полуночи их будет больше, чем заявленные вчера пять?

- К полуночи мы планируем, что их будет десять.

- Охотно откликаются?

- Охотно. Мне кажется, что рынок в Таллинне немножко застоялся: есть один достаточно крупный игрок и как раз очень не хватает второго сильного игрока.

- У нас недавно произошел серьезный скандал с Taxify. Отколовшиеся водители заявили, что откроют свою, отдельную платформу. Это было сказано как раз перед тем, как появилась ваша новость о запуске. С вами это как-то связано?

- Я об этом ничего не знаю и никак не могу прокомментировать. В любом случае, любая конкуренция: с нами, c Taxify, с Uber – это только хорошо. Это и для пользователей хорошо, для водителей хорошо. Это делает рынок гораздо интереснее.

- Нет смысла забегать вперед, но вы уверены в местном рынке?

- Если бы мы не были уверены, мы бы не запускались. Это достаточно большие инвестиции, силы, которые нет смысла тратить, если нет уверенности.

- В чем ваши инвестиции, кроме платформы, которая уже разработана?

- Собственно, технологическая платформа – это не то, что уже разработано. Каждый раз мы ее адаптируем под определенную страну. И я не исключаю, что ближайшие недели-месяцы мы все еще будем адаптировать, дорабатывать ее именно для рынка Эстонии. И, в том числе, это огромная работа, которая была проделана в картах. И их прямо сегодня, в праздники, люди сидят и дорабатывают, чтобы информация была актуальна, чтобы пробки отображались своевременно. Эти данные будут помогать нам снижать цены на поездки. А потом еще есть реклама, есть инвестиции в продвижение сервиса - это достаточно серьезные суммы.

- Машины каким-то образом буду оформлены?

- Как решат партнеры. Мы, естественно, будем делать рекламные наклейки для машин партнеров, если они согласятся их наклеить. Если у них будут водители, которые не захотят – это их решение.

- Но ваша задача - найти здесь партнеров и работать через них, или у вас есть план создания здесь какой-то своей структуры, которая запустит в город те самые "желтые" такси? У нас сейчас все фирмы имеют либо свой цвет, либо свой логотип.

- В наших планах сейчас работать через партнеров. И такая модель работы у нас во всем мире: мы выходим на рынок, находим партнеров и с ними запускаем сервис – мы даем им технологическую базу.

- Нужно ли вам было получать какие-то разрешения в Эстонии: обращаться в Таллиннскую городскую управу, в Министерство внутренних дел?