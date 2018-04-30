Представитель Yandex.Taxi: «В законодательстве Эстонии все очень четко, понятно и достаточно прогрессивно»

Сегодня в полночь на рынке таксоизвоза Таллинна появится новый игрок – известное в России и многих странах бывшего Советского Союза приложение для заказа автомобиля через интернет «Yandex.Taxi». По словам директора по международной стратегии предприятия Арама Саргсяна, на данный момент количество таксофирм, заключивших договор о сотрудничестве с «Yandex.Taxi», приблизилось к десяти.
- О том, что вы хотите прийти на эстонский рынок, сообщалось еще два года назад. Тогда говорилось, что вы ведете переговоры с UBER, но по каким-то объективным причинам это сотрудничество не сложилось. Что произошло тогда, что изменилось теперь?
- Мне сложно комментировать ситуацию 2016 года, с учетом того, что я работаю в команде «Yandex.Taxi» год с небольшим. Насколько я знаю, планы были, но сроки запуска в странах Балтии решили передвинуть. В дальнейшем все же возникло сотрудничество с Uber в России, Казахстане и так далее, а теперь мы активно вернулись к нашим планам в Балтии, и намерены заняться запуском приложения в новых странах.
- Но вы хотели охватить именно страны Балтии?
- Да, эти страны нас всегда интересовали. Мы всегда хотели выйти на этот рынок, и вот - теперь выходим.
- В марте вы вышли на латвийский рынок.
- Все верно, месяц назад мы запустились в Риге.
- В ночь на завтра вы запуститесь у нас. Когда Литва?
- Скоро.
- Политические проблемы, которые имеются между нашими странами и Россией, как-то влияют на этот процесс?
- «Yandex.Taxi» – это международная технологическая компания. Мы аполитичны, и нас все это не касается.
- Тем не менее, российский фон так или иначе может оказывать на вас влияние.
- Возможно. Этого мы не можем ни предугадать, ни предотвратить. Но мы будем стараться работать так, как мы всегда работали.
- Другие европейские страны входят в ваши планы?
- Мы на них смотрим и, я думаю, что да, в этом направлении мы будем двигаться.
- Есть ли сейчас какие-то приоритеты?
- Страны Балтии – это ближайшее время. А дальше, возможно, будет идти речь о нескольких новых континентах.
- Каким образом вы страхуетесь от той ситуации, которая у вас сложилась на украинском рынке?
- От таких ситуаций, мне кажется, застраховаться невозможно. Бизнес есть бизнес. Нужно запускать приложение, работать, а дальше посмотрим.
- Сейчас вас интересует только Таллинн?
- Сейчас нас интересует Таллинн. Но я не исключаю, что мы включим сервис и в других крупных городах Эстонии.
- Например?
- Тарту. Если мы будем развиваться, то это, наверное, будет следующим приоритетом.
- Северо-Восток? Он ближе всего к России и понятнее.
- Будем честны, значение имеет не близость к российской границе, – это роли не играет – значение имеет только численность населения города.
- Это второй на населенности уезд Эстонии.
- Тогда да, он может быть в списке интересов. Но сейчас мы сконцентрированы на Таллинне. Тут предстоит много работы.
- То есть Таллинн вас интересует из-за своей численности населения?
- Да всех сервисов данного типа численность населения – это ключевой показатель, по которому выбирают, где можно запуститься.
- Какие у вас сейчас отношения с Uber?
- В странах, где сейчас действует приложение «Yandex.Taxi» мы с Uber сотрудничаем. Скоро появится возможность заказывать такси с обоих приложений, то есть оба они сохранятся, но водители начнут пользоваться единой платформой Yandex и приезжать к выбравшему их пользователю. В странах Балтии мы будем конкурировать.
- В каких странах вы сотрудничаете?
- Россия, Казахстан, Армения, Грузия, Узбекистан, Киргизстан, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан.
- Вы ведь изучали рынок Эстонии, знаете наше законодательство, которое достаточно жесткое в плане таксоизвоза? Кроме того, со стороны правоохранительных органов продолжаются большие чистки.
- На самом деле мы очень рады были познакомиться с законодательством Эстонии. Оно, можно сказать, для нас достаточно жесткое, но, с другой стороны, это единственная страна в Балтии, у которой есть четкое законодательство со всеми правилами. Можно их просто соблюдать - и никаких проблем не будет. В других странах этих правил нет, и все находится или в серой зоне, или не понятно еще, в какой зоне. И неясно, как можно работать. У ва все четко, понятно и достаточно прогрессивно в этом вопросе.
- Но вы изучали законодательство и знаете, что есть определенные правила таксоизвоза, очень строго определено налогообложение, отношения с рабочей силой.
- Все верно, но хочется напомнить, что мы в первую очередь - все же технологическая компания. Мы предлагаем приложение, а в таксоизвозе будут работать наши партнеры, у которых есть все необходимые лицензии. И в данном случае мы просто предоставляем заказы.
- То есть вы запускаете здесь свою технологическую базу, а таксофирмы, как работали так и работают, используя возможности заказа через вас. А дальше, на основании договора, вы делите полученную прибыль со своим местным партнером. Так?
- Мне сложно комментировать коммерческую часть. Это конфиденциальная информация. Но смысл примерно такой, как вы говорите.
- Те фирмы, с которыми вы заключили договоры, будут работать только с вами, или они вольны иметь отношения и с вашими конкурентами?
- В отличие от конкурентов, мы не ограничиваем работу наших партнеров. Они могут работать с кем угодно.
- То есть для клиента разница только в том, какую платформу для заказа такси он выберет?
- Ну, не только. Да, в итоге будут приезжать те же водители, но мы надеемся, что наша технология позволит сделать стоимость поездки значительно дешевле, что в итоге будет привлекать и удерживать пользователей именно у нас.
- У вас договоры заключаются только с фирмами или с индивидуальными предпринимателями тоже?
- Мы работаем только с локальными таксопарками и юридическими лицами.
- Вы можете перечислить те фирмы, которые заключились с вами договоры?
- На данный момент пока нет.
- Это секрет?
- Это важная информация до запуска.
- То есть вы держите эту информацию ровно до того момента, когда приложение будет запущено?
- Как только платформа запустится, список всех наших партнеров можно будет увидеть в нашем приложении. Кроме того сейчас подписывается еще несколько договоров, поэтому не хочу давать неточную информацию.
- То есть к полуночи их будет больше, чем заявленные вчера пять?
- К полуночи мы планируем, что их будет десять.
- Охотно откликаются?
- Охотно. Мне кажется, что рынок в Таллинне немножко застоялся: есть один достаточно крупный игрок и как раз очень не хватает второго сильного игрока.
- У нас недавно произошел серьезный скандал с Taxify. Отколовшиеся водители заявили, что откроют свою, отдельную платформу. Это было сказано как раз перед тем, как появилась ваша новость о запуске. С вами это как-то связано?
- Я об этом ничего не знаю и никак не могу прокомментировать. В любом случае, любая конкуренция: с нами, c Taxify, с Uber – это только хорошо. Это и для пользователей хорошо, для водителей хорошо. Это делает рынок гораздо интереснее.
- Нет смысла забегать вперед, но вы уверены в местном рынке?
- Если бы мы не были уверены, мы бы не запускались. Это достаточно большие инвестиции, силы, которые нет смысла тратить, если нет уверенности.
- В чем ваши инвестиции, кроме платформы, которая уже разработана?
- Собственно, технологическая платформа – это не то, что уже разработано. Каждый раз мы ее адаптируем под определенную страну. И я не исключаю, что ближайшие недели-месяцы мы все еще будем адаптировать, дорабатывать ее именно для рынка Эстонии. И, в том числе, это огромная работа, которая была проделана в картах. И их прямо сегодня, в праздники, люди сидят и дорабатывают, чтобы информация была актуальна, чтобы пробки отображались своевременно. Эти данные будут помогать нам снижать цены на поездки. А потом еще есть реклама, есть инвестиции в продвижение сервиса - это достаточно серьезные суммы.
- Машины каким-то образом буду оформлены?
- Как решат партнеры. Мы, естественно, будем делать рекламные наклейки для машин партнеров, если они согласятся их наклеить. Если у них будут водители, которые не захотят – это их решение.
- Но ваша задача - найти здесь партнеров и работать через них, или у вас есть план создания здесь какой-то своей структуры, которая запустит в город те самые "желтые" такси? У нас сейчас все фирмы имеют либо свой цвет, либо свой логотип.
- В наших планах сейчас работать через партнеров. И такая модель работы у нас во всем мире: мы выходим на рынок, находим партнеров и с ними запускаем сервис – мы даем им технологическую базу.
- Нужно ли вам было получать какие-то разрешения в Эстонии: обращаться в Таллиннскую городскую управу, в Министерство внутренних дел?
- Если бы мы были перевозчиками, то, наверное, это было бы необходимо. Но так как мы просто приложение, то в этом нет надобности.
- Каким образом вообще будет вестись экономическая деятельность? Откуда управляется, куда выплачиваются налоги: вы в любом случае будете получать прибыль на территории Эстонии.
- Мы – международная компания. Наш головной офис находится в Голландии. Мы работаем в Эстонии от имени нашей голландской компании, соответственно, все необходимые налоги платятся в ЕС.
- То есть деньги будут уходить в Голландию и Эстония с этого ничего не получит? Как страна.
- Как страна, конечно, получит, потому что сервис сделает услугу такси более популярной, а рынок более белым: приложение будет принимать оплату по картам. Все средства станут прозрачными для государства, и с этих денег все налоги будет платить таксопарк.
- Будет ли возможность оставить отзыв об услуге или сообщить о некорректном поведении водителя?
Конечно, есть система рейтингов – после каждый поездки вы можете ее оценить. И также оставить комментарий, пожаловаться. Все комментарии обрабатываются службой поддержки. Если вопрос касается приложения, то наши специалисты обязательно отвечают: они работают по системе 24/7. Если вопрос будет касаться собственно поездки – что-то не так с водителем – то обращение будет передано в фирму, и уже служба поддержки фирмы разберется с этим вопросом, а мы проследим, чтобы все было сделано хорошо.
- Служба поддержки – это что? Это какой-то центр, работающий здесь? Меня, в том числе, интересует языковой вопрос: с русским и английским вы разберетесь, но есть эстонский язык, которым в Эстонии нужно владеть.
- У наших партнеров есть свои службы поддержки, которые находятся в Таллинне и, соответственно, их сотрудники прекрасно говорят на эстонском. А в нашей глобальной службе поддержке тоже есть люди, который говорят по-эстонски.
- Здесь у вас набраны какие-то сотрудники?
- Пока еще нет. Мы будем смотреть, как развивается рынок, и если все пойдет по плану, то возможно открытие офиса и наем людей.
- В каком радиусе от Таллинна вы будете действовать?
- Сейчас можно будет заказать такси в Таллинне и в ближайшей зоне. Уехать из Таллинна можно будет в любой населенный пункт, но заказ возможен только в столице и пригороде.
- Одна из ваших фишек – возможность следить за тем, где находится машина. Это удобно и для тех, кто отправляет на такси ребенка, жену, пожилого родственника. В Эстонии это будет работать?
- Если клиент заказал такси, к нему приезжает машина, и он может отслеживать, как машина едет. В Эстонии это тоже будет работать.
- На всей территории страны?
- Там, где есть интернет, это будет работать.
- Как-то все очень гладко у вас получается.
- (Смеется) Мы стараемся.
- Но есть же подводные камни. С чем-то вы уже столкнулись, где-то какие-то препятствия возникли?
- Мне кажется, эстонцы очень добродушные люди, поэтому пока что препятствий мы не видели.