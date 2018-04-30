понедельник, 30 апреля 2018 г.
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Еврокомиссия ждет решения США по пошлинам на европейские сталь и алюминий

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ФОТО: Ina Fassbender / Reuters

Европейская комиссия готова к объявлению решения США о дальнейшей ситуации с пошлинами на импорт стали и алюминия из ЕС, заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Все, что я могу вам сказать сегодня, - мы проявляем терпение, но мы также подготовились", - сказал он журналистам, добавив, что не будет пока вдаваться в детали.

Как сообщалось, государствам-членам ЕС было предоставлено с 23 марта до 1 мая временное освобождение от 25-процентного тарифа США на импорт стали и 10-процентного тарифа на импорт алюминия. Предполагалось, что за этот период Брюссель проведет переговоры с Вашингтоном для поиска компромиссного выхода. При объявлении этого срока председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расценил его как малореальный ввиду сложности переговоров. ЕС настаивал на постоянном освобождении европейского импорта на сталь и алюминий от повышенных пошлин.

В ответ на просьбу объяснить, когда и какие ответные меры, о которых заявляли европейские чиновники, могут быть приняты Европейской комиссией, пресс-секретарь повторил, что ограничится словами "мы готовы".

На настойчивое продолжение вопросов на ту же тему Схинас ответил: "Я не хочу ни предвосхищать, ни спекулировать. Не хочу предсказывать развитие событий. Все, что могу сказать, - у нас в комиссии есть хорошая традиция: мы готовим то, что собираемся сказать, и говорим, когда решаем, что момент это сказать наступил".

При этом он отметил, что в День труда 1 мая комиссию ждет большая работа.

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