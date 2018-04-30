Фото и видео: в центре Москвы проходит митинг против блокировки Telegram

Накануне к участию в митинге призывал владелец мессенджера Telegram Павел Дуров. "Последние 2 недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас - наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках. Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье - полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", - заявил он. Непосредственные организаторы акции отмечали, что Роскомнадзор своей кампанией по блокировке Telegram нарушает нормы Конституции РФ и фундаментальные права и свободы человека, а методы, которыми власть "развивает интернет", и новые законы о соцсетях не оставляют надежд, что ситуация разрешится сама собой: "Если вы используете Telegram, поддерживаете свободу слова, вас достали блокировки, вы за свободный интернет и цифровой прогресс - приходите на митинг".