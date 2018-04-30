Папа-алкоголик или спортивная ходьба по мукам

В российской легкой атлетике очередной скандал. И без того обескровленная дисквалификациями за допинг, выкошенная отстранением тренеров и добитая отъемом медалей российская "Королева спорта" снова вляпалась в очередной скандал. Пожизненно отстраненный тренер по спортивной ходьбе за допинговые нарушения, Виктор Чегин, снова объявился на тренировочном сборе российских ходоков в Киргизии. Чем это грозит итак не восстановленной в правах Федерации легкой атлетики России, объяснять не надо - перед Чемпионатом мира спортсмены из РФ снова поедут без флага, гимна, в статусе нейтральных спортсменов.
Редакционный блог "Р-Спорт" сравнивает зависимость российских ходоков от Чегина с ситуацией когда семью терроризирует деспотичный отец-алкоголик.
"Это когда все домочадцы уже знают, каким будет продолжение вечера, если глава семейства где-то "накатил", - разборки, объяснения "исключительным случаем", слезы, стыд, угрозы развода, вздохи, "дети, прячьтесь". Потом в лучшем случае семейный совет и обещание "никогда больше". Это если папа не буйный алкоголик. А если он тиран и деспот, которому в конкретной семье (по его мнению как минимум) все по гроб жизни обязаны, то тут уже – "дети, терпите", "без него помрем с голоду" и никуда, казалось бы, не денешься. Такая игра "наш папа – алкоголик" - типичное проявление созависимого поведения. Когда и домочадцам это зачем-то нужно, и порой они сами сидят и ждут, когда дверь в дом откроется пинком и понесется. "Лечится" все это долго и трудно – начиная с признания проблемы и ущерба и попыток, наконец, взять на себя ответственность за свою жизнь. Но от такого папы трудно отказаться."
Кто же такой Чегин? Любой, кто следит за легкой атлетикой скажет, что Чегин - величайший тренер по спортивной ходьбе. Ну, как Тутберидзе сейчас в фигурном катании... Именно Чегина заслуга в том, что до 2012 года на спортивную ходьбу на Олимпиадах возлагались медальные надежды. И Чегин их оправдывал. Его подопечные завоевывали золото Олимпиад, но когда ВАДА начала бороться с допингом путем сравнения биологических паспортов и перепроверки проб с соревнований. После того как стало известно о массовых допинговых злоупотреблениях учеников Чегина, все они, под давлением президента ИААФ, тихо закончили карьеры, а самого Чегина пришлось убрать с должности главного тренера с серьезным скандалом. 16 июля 2015 года, после объявления о начале нового расследования РУСАДА, Чёгин объявил о завершении тренерской карьеры. Расследование завершилось 17 февраля 2016 года слушанием в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА. Дисциплинарный комитет счёл, что РУСАДА смогло доказать вовлечённость Виктора Чёгина в схему применения запрещенных субстанций и методов в «Центре олимпийской подготовки имени В. М. Чегина». В итоге слушания Виктор Чёгин признан виновным в нарушении Общероссийских антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицирован. 25 марта 2016 года ВФЛА утвердила решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации Виктора Чёгина.
Учеников Чегина попалось аж целых 20, и сроки их дисквалификаций от 3 до 8 лет.
Ровно два года назад, тоже в апреле, ARD якобы видел Чегина тренирующим спортсменов в Адлере, потом с российской стороны пошли опровержения, разбирательства и призывы ВФЛА к атлетам и тренерам не усложнять ситуацию с восстановлением федерации. И вот, казалось бы, остались в дорожной карте только принципиальные пункты про доклад Макларена и пробы из московской лаборатории, в июле маячит шанс вернуться в международную легкоатлетическую семью – и Чегина ловят в Караколе, и не кто-нибудь, а уже РУСАДА.
И как теперь с этим жить? Кого наказывать? Как это предотвращать?
В феврале 2016-го Чегина пожизненно дисквалифицировало РУСАДА, в марте это решение утвердила и ВФЛА, и тут же в марте в открытом обращении тренеры и ведущие мордовские ходоки просят президента РФ "восстановить доброе имя" Чегина. То есть получается, согласия и общей позиции по Чегину не было еще тогда?
Да, у Чегина есть заслуги и "заслуги", благодаря которым наши ходоки прославились и ославились на весь мир. Но сейчас-то правила игры известны – есть четкий запрет на сотрудничество, что-то названо черным, что-то белым.
Или те, кто оказался рядом с Чегиным в Караколе – дети малые, которым выпивший папа сует в руки мороженое, подмигивает и просит не сдавать его маме? Или он по-прежнему настолько влиятелен, что тренеры и спортсмены считают себя обязанными и готовы нарушать любые запреты и рисковать карьерой ради его присутствия и совета?
Это, наверное, и есть то, что называется "изменением ментальности" в дорожных картах по восстановлению ВФЛА и РУСАДА. Это не когда кивают "да-да, мы все поняли, держимся от этого тренера/специалиста подальше", а сами - в глухомань российскую или киргизскую и за старое. Правда, рассчитывать, что об этом никто не узнает, в наше время соцсетей и геотегов, да еще в такой момент, когда WADA или международным организациям только дай повод сомневаться - и можно и без доказательств получить по голове и подставить всю страну, как минимум наивно.