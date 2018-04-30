Папа-алкоголик или спортивная ходьба по мукам

Редакционный блог "Р-Спорт" сравнивает зависимость российских ходоков от Чегина с ситуацией когда семью терроризирует деспотичный отец-алкоголик.

"Это когда все домочадцы уже знают, каким будет продолжение вечера, если глава семейства где-то "накатил", - разборки, объяснения "исключительным случаем", слезы, стыд, угрозы развода, вздохи, "дети, прячьтесь". Потом в лучшем случае семейный совет и обещание "никогда больше". Это если папа не буйный алкоголик. А если он тиран и деспот, которому в конкретной семье (по его мнению как минимум) все по гроб жизни обязаны, то тут уже – "дети, терпите", "без него помрем с голоду" и никуда, казалось бы, не денешься. Такая игра "наш папа – алкоголик" - типичное проявление созависимого поведения. Когда и домочадцам это зачем-то нужно, и порой они сами сидят и ждут, когда дверь в дом откроется пинком и понесется. "Лечится" все это долго и трудно – начиная с признания проблемы и ущерба и попыток, наконец, взять на себя ответственность за свою жизнь. Но от такого папы трудно отказаться."

Кто же такой Чегин? Любой, кто следит за легкой атлетикой скажет, что Чегин - величайший тренер по спортивной ходьбе. Ну, как Тутберидзе сейчас в фигурном катании... Именно Чегина заслуга в том, что до 2012 года на спортивную ходьбу на Олимпиадах возлагались медальные надежды. И Чегин их оправдывал. Его подопечные завоевывали золото Олимпиад, но когда ВАДА начала бороться с допингом путем сравнения биологических паспортов и перепроверки проб с соревнований. После того как стало известно о массовых допинговых злоупотреблениях учеников Чегина, все они, под давлением президента ИААФ, тихо закончили карьеры, а самого Чегина пришлось убрать с должности главного тренера с серьезным скандалом. 16 июля 2015 года, после объявления о начале нового расследования РУСАДА, Чёгин объявил о завершении тренерской карьеры. Расследование завершилось 17 февраля 2016 года слушанием в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА. Дисциплинарный комитет счёл, что РУСАДА смогло доказать вовлечённость Виктора Чёгина в схему применения запрещенных субстанций и методов в «Центре олимпийской подготовки имени В. М. Чегина». В итоге слушания Виктор Чёгин признан виновным в нарушении Общероссийских антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицирован. 25 марта 2016 года ВФЛА утвердила решение РУСАДА о пожизненной дисквалификации Виктора Чёгина.

Учеников Чегина попалось аж целых 20, и сроки их дисквалификаций от 3 до 8 лет.