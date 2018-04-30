Уровень дискуссии: Рогозин обозвал министра иностранных дел Эстонии бесстрашным миксером

Вице-премьер Дмитрий Рогозин высмеял слова министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, передают РИА Новости.
Он опубликовал в Twitter картинку, на которой щенок пытается атаковать большую собаку.
Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силыhttps://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 30, 2018
Позже Рогозин в ответ на твит одного из журналистов кремлевского пула опубликовал снимок прибора миксера, намекая на фамилию эстонского министра.
Бесстрашный миксер. Уже в продаже pic.twitter.com/RQOBo1zisL— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 30, 2018
Ранее Свен Миксер в интервью изданию Sydney Morning Herald сообщил, что общаться с Россией необходимо с "позиции силы, единства и решимости". По его словам, любой признак колебания Кремль готов расценить как "слабость, которой следует воспользоваться".