Уровень дискуссии: Рогозин обозвал министра иностранных дел Эстонии бесстрашным миксером

Он опубликовал в Twitter картинку, на которой щенок пытается атаковать большую собаку.

Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силыhttps://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 30, 2018

Позже Рогозин в ответ на твит одного из журналистов кремлевского пула опубликовал снимок прибора миксера, намекая на фамилию эстонского министра.

Бесстрашный миксер. Уже в продаже pic.twitter.com/RQOBo1zisL — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 30, 2018