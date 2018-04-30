понедельник, 30 апреля 2018 г.
"Я не слышал, чтобы Эстонию когда-либо так хулили" Урмас Паэт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Уровень дискуссии: Рогозин обозвал министра иностранных дел Эстонии бесстрашным миксером

Уровень дискуссии: Рогозин обозвал министра иностранных дел Эстонии бесстрашным миксером

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Министр иностранных дел Свен Миксер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Вице-премьер Дмитрий Рогозин высмеял слова министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, передают РИА Новости.

Он опубликовал в Twitter картинку, на которой щенок пытается атаковать большую собаку.

Позже Рогозин в ответ на твит одного из журналистов кремлевского пула опубликовал снимок прибора миксера, намекая на фамилию эстонского министра.

​Ранее Свен Миксер в интервью изданию Sydney Morning Herald сообщил, что общаться с Россией необходимо с "позиции силы, единства и решимости". По его словам, любой признак колебания Кремль готов расценить как "слабость, которой следует воспользоваться".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ