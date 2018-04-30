Эстония занялась интеграцией цыган

Министерство культуры проводит ряд проектов по интеграции цыган, проживающих в Эстонии: провело исследование социально-экономического положения меньшинства, создает специальный информационный сайт, чиновники будут исследовать опыт учителей, работающих с цыганскими детьми, передает Rus.Err.
По данным Регистра народонаселения, в Эстонии проживает в общей сложности 655 цыган, из них примерно треть – в Валга, сообщило Министерство культуры Эстонии.
Государственная программа развития "Lõimuv Eesti 2020" отмечает, что из языковых и культурных сообществ внимание следует обратить на цыган.
Низкий уровень образования наряду с распространенным в обществе предубеждением в отношении цыган создал ситуацию, когда работает лишь небольшая часть цыган. Также проблемой является получение школьного образования и посещение школы.