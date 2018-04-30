Эстония занялась интеграцией цыган

По данным Регистра народонаселения, в Эстонии проживает в общей сложности 655 цыган, из них примерно треть – в Валга, сообщило Министерство культуры Эстонии.

Государственная программа развития "Lõimuv Eesti 2020" отмечает, что из языковых и культурных сообществ внимание следует обратить на цыган.