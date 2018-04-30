Вопрос читателя: что за хаос творится в отделении полиции?

Отвечает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Мы делаем все, чтобы обслуживать клиентов быстро и качественно. Но в этом году у очень многих людей заканчивается срок действия документа, поэтому во избежание ожидания в очереди Департамент полиции и погранохраны советует заранее планировать подачу ходатайств о новых документах, чтобы сэкономить и время, и деньги.

Посетителей в бюро обслуживания много и, если человек не забронировал время для посещения бюро заранее, в Таллинне время ожидания при подаче ходатайства о документе составляет примерно 70 минут, при получении - примерно 60 минут, в Тарту – 30 минут, в Нарве – 15 минут, в Пярну и Йыхви 10 минут.

Для того, чтобы у клиентов была возможность запланировать посещение бюро, Департамента полиции и погранохраны высылает людям уведомления по электронной почте на адрес @eesti.ee за 90 дней до истечения срока действия документа. Таким образом у человека будет достаточно времени, чтобы заранее забронировать посещение бюро обслуживания в удобное для себя время и избежать ожидания в очереди. Мы настоятельно рекомендуем бронировать очередь заранее.

Поэтому следите за сообщениями, которые вы получаете, чтобы не пропустить напоминание о том, что пора сменить документ. Для того, чтобы оповещение дошло до адресата, необходимо убедиться, что ваш адрес э-почты @eesti.ee перенаправлен на тот адрес э-почты, которым вы на самом деле пользуетесь. Адрес электронной почты @eesti.ee есть у всех жителей Эстонии и он связан с личным кодом человека. На свой активно используемый адрес э-почты можно перенаправить и адреса @eesti.ee своих детей или пожилых родственников, чтобы получить уведомления о том, что срок действия их документов истекает. Если такой возможности нет, то документы можно проверить самостоятельно заранее, особенно, если вы знаете, что через какое-то время вам предстоит поездка или заключение сделки, для которого необходим удостоверяющий личность документ или рейсовый документ.

Для посещений бюро обслуживания можно забронировать время на сайте http://broneering.politsei.ee/. На этом сайте можно забронировать время для подачи ходатайства о получении удостоверяющего личность документа, получения готового документа на руки, подачи ходатайства о виде на жительство или о продлении вида на жительство, ходатайства о гражданстве, получении разрешения на оружие, ходатайство о праве на жительство или о продлении права на жительство и регистрации краткосрочной работы. Сайт доступен на эстонском, русском и английском языках.