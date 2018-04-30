Вопрос читателя: что за хаос творится в отделении полиции?

Недовольный читатель столкнулся в Ида-Харьюском отделении полиции с огромными очередями. "Все готовятся к летним поездками и бегут менять документы?! Как бороться с этой проблемой и что власти уже предложили и сделали для решения?" - спрашивает он. Мы обратились с этим вопросом в Департамент полиции и погранохраны.
Отвечает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.
Мы делаем все, чтобы обслуживать клиентов быстро и качественно. Но в этом году у очень многих людей заканчивается срок действия документа, поэтому во избежание ожидания в очереди Департамент полиции и погранохраны советует заранее планировать подачу ходатайств о новых документах, чтобы сэкономить и время, и деньги.
Посетителей в бюро обслуживания много и, если человек не забронировал время для посещения бюро заранее, в Таллинне время ожидания при подаче ходатайства о документе составляет примерно 70 минут, при получении - примерно 60 минут, в Тарту – 30 минут, в Нарве – 15 минут, в Пярну и Йыхви 10 минут.
Для того, чтобы у клиентов была возможность запланировать посещение бюро, Департамента полиции и погранохраны высылает людям уведомления по электронной почте на адрес @eesti.ee за 90 дней до истечения срока действия документа. Таким образом у человека будет достаточно времени, чтобы заранее забронировать посещение бюро обслуживания в удобное для себя время и избежать ожидания в очереди. Мы настоятельно рекомендуем бронировать очередь заранее.
Поэтому следите за сообщениями, которые вы получаете, чтобы не пропустить напоминание о том, что пора сменить документ. Для того, чтобы оповещение дошло до адресата, необходимо убедиться, что ваш адрес э-почты @eesti.ee перенаправлен на тот адрес э-почты, которым вы на самом деле пользуетесь. Адрес электронной почты @eesti.ee есть у всех жителей Эстонии и он связан с личным кодом человека. На свой активно используемый адрес э-почты можно перенаправить и адреса @eesti.ee своих детей или пожилых родственников, чтобы получить уведомления о том, что срок действия их документов истекает. Если такой возможности нет, то документы можно проверить самостоятельно заранее, особенно, если вы знаете, что через какое-то время вам предстоит поездка или заключение сделки, для которого необходим удостоверяющий личность документ или рейсовый документ.
Для посещений бюро обслуживания можно забронировать время на сайте http://broneering.politsei.ee/. На этом сайте можно забронировать время для подачи ходатайства о получении удостоверяющего личность документа, получения готового документа на руки, подачи ходатайства о виде на жительство или о продлении вида на жительство, ходатайства о гражданстве, получении разрешения на оружие, ходатайство о праве на жительство или о продлении права на жительство и регистрации краткосрочной работы. Сайт доступен на эстонском, русском и английском языках.
Граждане Эстонии могут подать ходатайство о повторной ID-карте гражданина Эстонии или первичной ID-карте гражданина Эстонии для ребенка через электронную среду etaotlus.politsei.ee. Электронное бюро облуживания etaotlus.politsei.ee открыто круглосуточно, подать ходатайство о получении ID-карты гражданина Эстонии можно быстро и удобно, так как большая часть ходатайства уже заполнена, но важно сделать корректное фото на документ. Электронной средой для подачи ходатайства о получении ID-карты гражданина Эстонии на данным момент уже воспользовалось почти 29 000 человек.
В таком случае в бюро надо будет прийти только для получения готового документа.
Жители Кейла, Палдиски, Сауэ и все те клиенты, удобнее приехать в Кейла, могут получить теперь готовый документ в пункте констеблей в Кейла по адресу Кесквяльяк, 8а, где бюро обслуживания работает по средам и четвергам с 10 до 16 часов (перерыв с 12.30 до 13 часов).
Если вы не собираетесь в зарубежные поездки, то, даже если ваш паспорт потеряет действительность, вы не обязаны ходатайствовать о новом паспорте, так как паспорт нужен для пересечения границы.
Обязательным удостоверяющим личность документом является ID-карта или карта вида на жительство. Гражданам Эстонии для путешествий в страны Шенгенского пространства требуется только ID-карта. Но для зарубежных поездок люди, у которых нет определенного гражданства либо граждане третьих стран, постоянно проживающие в Эстонии, должны иметь при пересечении границы и паспорт, и карту вида на жительство.
Обязательно заранее проверьте действие документов перед планируемыми зарубежными поездками. Иногда в наши бюро обслуживания приходят люди уже из аэропорта, где обнаружили, что документ недействителен, в таких случаях помочь за пару часов, к сожалению, невозможно.
Если до поездки еще есть какое-то время, то документ можно получить в ускоренном порядке. Многие страны имеют также требования по сроку действия паспортов при выдаче визы, поэтому для получения визы какой-либо страны тоже может понадобиться новый паспорт, даже, если ваш старый паспорт еще действует какое-то время. Получение документа в срочном порядке будет дороже.
Информацию о том, как подать ходатайство на документ, можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны https://www2.politsei.ee/ru/ или получить по инфортелефону полиции 612 3000, который работает в будние дни с 8 до 19 часов.