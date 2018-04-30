Нефтяной миллиард: "Манчестер Сити" планирует неплохо потратиться на трансферном рынке?

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пошутил о том, что в межсезонье клуб снова может потратить много денег на новых футболистов.
«Не переживайте, для нашего клуба это всего лишь деньги. Собираемся потратить очень много, в том числе в следующем сезоне. Может, миллиард фунтов или около того», – с улыбкой заявил Гвардиола.
Затем испанец уже серьезно пояснил, сколько новичков ему нужны.
«Нам требуется кое-что, несколько штрихов. Может, один-два игрока. Но не более того», – сказал тренер beINSPORTS.
Шутки шутками, но "Сити" жизненно необходимо укрепять как линию обороны, так и опорную зону. Кроме того Габриэль Жесус пока отказывается продлевать контракт с "Сити".
Цены на топовых футболистов на европейском рынке перегреты, поэтому в шутке Гвардиолы может оказаться и очень большая доля правды.