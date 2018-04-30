Нефтяной миллиард: "Манчестер Сити" планирует неплохо потратиться на трансферном рынке?

«Не переживайте, для нашего клуба это всего лишь деньги. Собираемся потратить очень много, в том числе в следующем сезоне. Может, миллиард фунтов или около того», – с улыбкой заявил Гвардиола.

Затем испанец уже серьезно пояснил, сколько новичков ему нужны.

«Нам требуется кое-что, несколько штрихов. Может, один-два игрока. Но не более того», – сказал тренер beINSPORTS.

Шутки шутками, но "Сити" жизненно необходимо укрепять как линию обороны, так и опорную зону. Кроме того Габриэль Жесус пока отказывается продлевать контракт с "Сити".