Taxigo: решение Yandex.Taxi о выходе на эстонский рынок выглядит слишком оптимистичным

«Решение Yandex выйти на рынок в Эстонии кажется слишком уж оптимистичным, поскольку местный рынок очень мал и конкуренция на нем очень тесная», - пояснил в интервью BNS исполнительный директор Taxigo Эдуард Дубровский.

«Приложение Taxigo на сегодняшний день используют более 2000 водителей такси из почти 50 таксофирм. На сегодняшний день все крупные фирмы решили сохранить независимость и не поддерживать Yandex своими таксопарками. Насколько нам известно, к этому российскому приложению присоединились только Tulika Takso и пара фирм поменьше», - добавил он.

Предлагающая услугу каршеринга российская фирма Yandex.Taxi сообщила в понедельник, что с 1 мая начинает свою деятельность и в Таллинне. При этом с 1 мая и до 20 мая Yandex.Taxi в Таллинне всем клиентам с карточкой будет делать скидку в размере 50 процентов, но не более 3,5 евро, за каждую поездку.

«На первый взгляд предложение от Yandex кажется красивым и привлекательным, но перспектива не так уж хороша: например, в России водители Yandex ездят с крайне низкими тарифами и платят посредническую плату в размере 30 процентов от кассы. Это означает, что в Таллинне им придется выполнять поездки за 3 евро, выплачивая посреднический 1 евро, не говоря о других расходах — на топливо и налоги», - прокомментировал Дубровский ценовую кампанию новичка на рынке таксоизвоза в Эстонии.

«Yandex несомненно сильный конкурент, но в Эстонии большой опасности нашему Taxigo не представляет. Их ценовая кампания очень долго не продолжится, люди получат свою бесплатную конфетку и вернутся к привычным расценкам», - отметид исполнительный директор и учредитель сервиса Taxigo.

Taxigo — приложение каршеринга, созданное в 2014 году и объединившее почти 50 таксофирм и сотни частных водителей. В общей сложности с приложением Taxigo ежедневно ездят 2500 такси.