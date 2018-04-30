В центре Таллинна возможны перебои с горячей водой и отоплением
30 апреля 2018 г., 16:45
Сегодня, 30 апреля, предприятие Utilitas проводит в Таллинне в районе улицы Кентманни ремонт теплопровода.
Работы начались в 16.00 и продлятся самое позднее до 22.00. В этот период без отопления и теплой воды останется район между улицами Бульвар Рявала, Кентманни, Лийвалайа и Татари.
Ограничения дорожного движения не вводятся.
Utilitas оповестил о перебоях с отоплением администраторов зданий. Связанная с ремонтом информация находится на домашнее страничке Utilitas: https://www.utilitas.ee/soojuskatkestused-tallinn/, также она доступна по городскому инфотелефону 1345.
Utilitas приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.