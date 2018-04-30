понедельник, 30 апреля 2018 г.
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СМИ: США отправили противоракетные комплексы Javelin на Украину

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Противотанковая ракетная система Javelin.

ФОТО: Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Госдеп США подтвердил, что на Украину уже доставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщает канал 24 со ссылкой на "Радио Свобода".

"Их уже отправили", - отметил официальный представитель госдепа на запрос журналистов, информирует "Радио Свобода". Других деталей обнародовано не было.

Кроме того, перед заявлением госдепа информацию о поставке Javelin подтвердили "Радио Свобода" еще два источника: один с Украины, другой из США, однако они пожелали оставаться анонимными в этом вопросе, ибо не имели полномочий публично говорить на эту тему.

Как сообщалось, в начале марта американский госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн",- сообщалось на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона.

В нем указывалось, что агентство направило соответствующий проект сделки для утверждения в Конгресс.

Агентство сообщало, что Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.

"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - говорилось в сообщении.

В нем подчеркивалось, что поставки "не нарушат базовый военный баланс в регионе".

Поставщиком в случае утверждения сделки будет выступать Raytheon/Lockheed Martin.

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