Центр экстренной медицины: отправляем домой до 20 человек в день

Как же все-таки оценить, обращаться в отделение экстренной помощи или нет? "Если сомневаетесь, подождите пару часов. Если не сомневаетесь, то идите, но учтите, что придется ждать", — говорить Пыллувеер и добавляет, что, хотя многие так не считают, на самом деле это хорошая новость, если человека отправили домой из отделения экстренной медицины.

"Мы примем всех, и триажная сестра оценит, нуждается человек в экстренной помощи или нет. Если после осмотра состояние вашего здоровья сочтут неопасным и отправят домой, то радуйтесь, это на самом деле хорошая новость", — говорит врач.

По словам Пыллувеера, из отделения неотложной помощи иногда отправляют домой 15-20 человек в день. "В центрах экстренной медицины мы оказываем неотложную медицинскую помощь круглосуточно. И, конечно, затягивать с врачебной помощью не стоит, поскольку это может напрямую угрожать здоровью и жизни человека", — подчеркивает руководитель центра неотложной помощи.

По анализу Больничной кассы, в 2016 году всего 3% обратившихся в отделение нуждались в экстренной медицинской помощи и 5% обратившихся находились в тяжелом состоянии.