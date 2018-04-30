Центр экстренной медицины: отправляем домой до 20 человек в день

Во время весенних праздников часто случаются травмы и возникают другие проблемы со здоровьем, в связи с этим руководитель центра неотложной помощи Восточно-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувеер советует все основательно взвесить, прежде чем обращаться в отделение неотложной помощи, передает Tervis.
Как же все-таки оценить, обращаться в отделение экстренной помощи или нет? "Если сомневаетесь, подождите пару часов. Если не сомневаетесь, то идите, но учтите, что придется ждать", — говорить Пыллувеер и добавляет, что, хотя многие так не считают, на самом деле это хорошая новость, если человека отправили домой из отделения экстренной медицины.
"Мы примем всех, и триажная сестра оценит, нуждается человек в экстренной помощи или нет. Если после осмотра состояние вашего здоровья сочтут неопасным и отправят домой, то радуйтесь, это на самом деле хорошая новость", — говорит врач.
По словам Пыллувеера, из отделения неотложной помощи иногда отправляют домой 15-20 человек в день. "В центрах экстренной медицины мы оказываем неотложную медицинскую помощь круглосуточно. И, конечно, затягивать с врачебной помощью не стоит, поскольку это может напрямую угрожать здоровью и жизни человека", — подчеркивает руководитель центра неотложной помощи.
По анализу Больничной кассы, в 2016 году всего 3% обратившихся в отделение нуждались в экстренной медицинской помощи и 5% обратившихся находились в тяжелом состоянии.
Почти половина травм в Эстонии, требующих врачебной помощи, получена во внерабочее время. И хотя число смертей, связанных с алкоголем, уменьшилось, алкоголь по-прежнему играет в этом большую роль. В 2015 году 42% погибших в дорожно-транспортных происшествиях было в состоянии алкогольного опъянения, так же как 55% погибших при пожарах, 24% утонувших, 22% упавших насмерть, 46% замерзнувших насмерть и около 32% совершивших самоубийство.