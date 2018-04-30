понедельник, 30 апреля 2018 г.
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В Эстонии построят космопарк и два центра виртуальной реальности

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Космопарк.

ФОТО: Kuvatõmmis

Фонд развития предпринимательства (EAS) в рамках поддержки строительства туристических аттракционов принял решение выделить субсидии на создание тематического космопарка в Пыльтсамаа, центра иллюзорных ощущений WOW! в Курессааре и посвященного научно-техническому прогрессу центра виртуальной реальности в Таллинне, пишет Rus.err.

"Эти круглогодично работающие аттракционы дадут туристам повод подольше задержаться в Эстонии и ознакомиться и с другими аттракционами в регионе", - сказала исполняющая обязанности директора центра развития туризма EAS Аннели Вюрмер, отметив, что такие центры позволят увеличить турпоток в Эстонию, в том числе и в низкий сезон.

Тематический парк в Пыльтсамаа, помимо прочего, будет включать в себя вертикальную аэродинамическую трубу, в которой смогут летать как дети, так и взрослые, все аттракционы в парке будут связаны с космосом, давая возможность посетителям испытать различные ощущения, связанные с высотой, весом и гравитацией, более половины аттракционов будут уникальными.

В центре WOW!, который планируется открыть в Курессааре в мае 2020 года, можно будет гулять под дождем, не промокая, карабкаться вверх в пустоте, находиться "под водой", посмотреть четырехмерное кино в планетарии.

Третий проект - семейный центр виртуальной реальности "Снова в будущее", который планируется открыть в бывшем литейном цехе Ноблесснера в Таллинне в июле 2019 года, посетители центра перенесутся на несколько столетий в прошлое, оказавшись на территории секретного завода, где разрабатываются технологии будущего.

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