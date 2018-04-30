В Эстонии построят космопарк и два центра виртуальной реальности

Фонд развития предпринимательства (EAS) в рамках поддержки строительства туристических аттракционов принял решение выделить субсидии на создание тематического космопарка в Пыльтсамаа, центра иллюзорных ощущений WOW! в Курессааре и посвященного научно-техническому прогрессу центра виртуальной реальности в Таллинне, пишет Rus.err.
"Эти круглогодично работающие аттракционы дадут туристам повод подольше задержаться в Эстонии и ознакомиться и с другими аттракционами в регионе", - сказала исполняющая обязанности директора центра развития туризма EAS Аннели Вюрмер, отметив, что такие центры позволят увеличить турпоток в Эстонию, в том числе и в низкий сезон.
Тематический парк в Пыльтсамаа, помимо прочего, будет включать в себя вертикальную аэродинамическую трубу, в которой смогут летать как дети, так и взрослые, все аттракционы в парке будут связаны с космосом, давая возможность посетителям испытать различные ощущения, связанные с высотой, весом и гравитацией, более половины аттракционов будут уникальными.
В центре WOW!, который планируется открыть в Курессааре в мае 2020 года, можно будет гулять под дождем, не промокая, карабкаться вверх в пустоте, находиться "под водой", посмотреть четырехмерное кино в планетарии.
Третий проект - семейный центр виртуальной реальности "Снова в будущее", который планируется открыть в бывшем литейном цехе Ноблесснера в Таллинне в июле 2019 года, посетители центра перенесутся на несколько столетий в прошлое, оказавшись на территории секретного завода, где разрабатываются технологии будущего.