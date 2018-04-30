понедельник, 30 апреля 2018 г.
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Bидео

Петербуржец, которого придавил танк, выложил видео момента аварии

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Скриншот видео.

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Житель Петербурга, которого накануне придавил танк Т-60, во время обернувшейся травмой поездки снимал видео и выложил его в соцсеть - включая и сам момент ЧП, передает Newsru.com.

"Вот так я попал под танк. Перелом лодыжки. Танк наехал на меня", - сообщил пользователь Петр Назаров на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Вслед за видео он выложил и фото ноги в гипсе на фоне ковра, сообщив, что получил перелом правой лодыжки и ушиб ребра.

ЧП произошло накануне. Верхом на броне главного аттракциона фестиваля "Боевая сталь" не удержались четыре человека. Когда Т-60 под управлением 49-летнего танкиста брал горку, на песок упали двое братьев 15 и 9 лет, а их мужчина угодил прямо под военную технику. Не удержался и ещё один пассажир, но он и к медикам после экстремальной поездки обращаться не стал.

Сейчас организацию военно-патриотического фестиваля, где всем желающим разрешено оседлать военную технику, проверяет Следственный комитет. Ведомство интересует техника безопасности, в соблюдении которой после воскресной поездки легко усомниться.

"Боевая сталь" стартовала накануне в 11 утра, и травмы получили практически первые желающие прокатиться на военной машине. Сообщается, что менять или сокращать программу не стали.

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