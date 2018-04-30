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Спасатели просят не забывать о пожарной безопасности в Вальпургиеву ночь

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Вальпургиева ночь в Тарту. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu

Спасательный департамент напоминает, что перед разведением костров в Вальпургиеву ночь нужно убедиться, что это безопасно для людей, их имущества и окружающей природы.

Кострище должно находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса. Нельзя разводить костер при сильном ветре — скорость ветра должна составлять не более 5,4 м/сек, когда на деревьях раскачиваются только самые тонкие ветки, отмечают спасатели.

«Поблизости от костра всегда должны быть ведро с водой или огнетушитель. Нельзя оставлять костер без присмотра. Уходя от костра, облейте кострище водой или забросайте его землей», - напоминает пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.

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