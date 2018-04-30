Спасатели просят не забывать о пожарной безопасности в Вальпургиеву ночь

Кострище должно находиться на безопасном расстоянии от зданий и леса. Нельзя разводить костер при сильном ветре — скорость ветра должна составлять не более 5,4 м/сек, когда на деревьях раскачиваются только самые тонкие ветки, отмечают спасатели.