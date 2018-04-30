Янек Мягги: я вступил в Центристскую партию из вежливости
30 апреля 2018 г., 20:44
Кандидат на место министра по делам государственного управления Янек Мягги сказал, что вступил в Центристскую партию из вежливости и планирует оставаться в партии пока будет министром, передает Rus.Err.
На вопрос ведущего передачи "Ringvaade" на ETV Марко Рейкопа, почему Янек Мягги захотел вступить в Центристскую партию, он ответил: "Я не скажу, что хотел вступить. Я решил быть вежливым по отношению к премьер-министру, к президенту я тоже вежлив. Мне кажется очень странно, когда человек занимает политическую должность и говорит, что он нейтрален".
"Пока я – на политической должности, я буду входить в партию", – сказал Мягги.