Янек Мягги: я вступил в Центристскую партию из вежливости

На вопрос ведущего передачи "Ringvaade" на ETV Марко Рейкопа, почему Янек Мягги захотел вступить в Центристскую партию, он ответил: "Я не скажу, что хотел вступить. Я решил быть вежливым по отношению к премьер-министру, к президенту я тоже вежлив. Мне кажется очень странно, когда человек занимает политическую должность и говорит, что он нейтрален".