понедельник, 30 апреля 2018 г.
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  • Миксер ответил Юнкеру: с не уважающей международное право Россией нельзя говорить на равных

Миксер ответил Юнкеру: с не уважающей международное право Россией нельзя говорить на равных

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Свен Миксер.

ФОТО: Jaanus Lensment / Postimees

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер не согласился с мнением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего, что Европе необходимо научиться говорить с Москвой на равных, отказавшись от высокомерного подхода, передает Rus.Err.

"Сила Европейского союза заключается в уважении демократии, правового государства и основных свобод. То, что лидеры нынешней России не разделяют те же самые фундаментальные ценности, несомненно, ставит границы тому, как Европа может общаться с Кремлем", - сказал Миксер в понедельник в интервью ERR.

По мнению главы эстонского МИДа, говорить об общении с Россией на равных можно будет только после того, как российское руководство начнет соблюдать общепризнанные принципы международного права.

"Европа должна говорить с Россией с сильной, единой и принципиальной позиции, а о России мы должны говорить честно и без чрезмерной выдачи желаемого за действительное. Я согласен с замечанием Юнкера о том, что Россия играет важную роль в европейской безопасности, но, к сожалению, эта роль сегодня преимущественно негативная", - пояснил Миксер.

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