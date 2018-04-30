Миксер ответил Юнкеру: с не уважающей международное право Россией нельзя говорить на равных

"Сила Европейского союза заключается в уважении демократии, правового государства и основных свобод. То, что лидеры нынешней России не разделяют те же самые фундаментальные ценности, несомненно, ставит границы тому, как Европа может общаться с Кремлем", - сказал Миксер в понедельник в интервью ERR.

По мнению главы эстонского МИДа, говорить об общении с Россией на равных можно будет только после того, как российское руководство начнет соблюдать общепризнанные принципы международного права.