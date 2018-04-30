Миксер ответил Юнкеру: с не уважающей международное право Россией нельзя говорить на равных

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер не согласился с мнением президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего, что Европе необходимо научиться говорить с Москвой на равных, отказавшись от высокомерного подхода, передает Rus.Err.
"Сила Европейского союза заключается в уважении демократии, правового государства и основных свобод. То, что лидеры нынешней России не разделяют те же самые фундаментальные ценности, несомненно, ставит границы тому, как Европа может общаться с Кремлем", - сказал Миксер в понедельник в интервью ERR.
По мнению главы эстонского МИДа, говорить об общении с Россией на равных можно будет только после того, как российское руководство начнет соблюдать общепризнанные принципы международного права.
"Европа должна говорить с Россией с сильной, единой и принципиальной позиции, а о России мы должны говорить честно и без чрезмерной выдачи желаемого за действительное. Я согласен с замечанием Юнкера о том, что Россия играет важную роль в европейской безопасности, но, к сожалению, эта роль сегодня преимущественно негативная", - пояснил Миксер.