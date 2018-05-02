Фото и видео: редкая возможность переехать в дом с видом на озеро Лох-Несс

На берегу озера Лох-Несс стоит уединенный дом постройки 1930-го года, из окон которого открываются потрясающие виды и есть шанс увидеть замечательную местную достопримечательность - крошку Несси, сообщает портал Kodu.
Лох-Несс - большое глубокое пресноводное озеро в Шотландии площадью 56 квадратных километров. Оно широко известно в мире благодаря легенде о лох-несском чудовище. Существуют многочисленные коммерческие маршруты по озеру для туристов, желающих насладиться живописной природой и, возможно, увидеть мифического монстра.
Дом с потрясающими видами стоит на гористой возвышенности на западном берегу озера и сейчас служит домом для отдыха туристов, рассказывает thescottishsun.co.uk. Строение, находящееся на участке площадью 1,4 гектара, включает шесть спален и четыре салона. Большому ремонту дом подвергся в 2013 году и стоит 800 000 фунтов стерлингов, что в переводе на евро составляет 1,1 млн.
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