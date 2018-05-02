Вправе ли наймодатель штрафовать квартиросъемщика за просрочку платежей?

Статьи закона напрямую не определяет максимального размера пени, которую накладывает одна сторона договора на другую за невыполнение его условий. Однако лицо, которое должно платить неоправданно высокую пеню, может потребовать ее снижения. Но для этого нужно обратиться в суд, объясняет аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк.

Есть и один важный нюанс: заниматься уменьшением пени можно только если наниматель ее еще не платил. Если же пеня уплачена, а наниматель решил, что она неоправданно велика, обратный перерасчет сделать нельзя.

Это означает, что не стоит включать в договор штрафы и пени огромной величины, которые, скорее всего, так и не будут выплачены. Однако размер пени должен быть таким, чтобы мотивировать квартиросъемщика выполнять свои обязательства вовремя и не подвергать себя обязанности выплачивать еще и пеню.