Вправе ли наймодатель штрафовать квартиросъемщика за просрочку платежей?

Законом не определено, пеню какого размера может назначить наймодатель проштрафившемуся квартиросъемщику. Однако, если тому покажется, что хозяин жилья перегнул палку, он вправе опротестовать размер взыскания, пишет портал Kodu.
Статьи закона напрямую не определяет максимального размера пени, которую накладывает одна сторона договора на другую за невыполнение его условий. Однако лицо, которое должно платить неоправданно высокую пеню, может потребовать ее снижения. Но для этого нужно обратиться в суд, объясняет аналитик недвижимости Тыну Тоомпарк.
Есть и один важный нюанс: заниматься уменьшением пени можно только если наниматель ее еще не платил. Если же пеня уплачена, а наниматель решил, что она неоправданно велика, обратный перерасчет сделать нельзя.
Это означает, что не стоит включать в договор штрафы и пени огромной величины, которые, скорее всего, так и не будут выплачены. Однако размер пени должен быть таким, чтобы мотивировать квартиросъемщика выполнять свои обязательства вовремя и не подвергать себя обязанности выплачивать еще и пеню.
Наймодателю следует продумать, является ли, например, пеня в 0,1% - тем, что заставлит нанимателя платить плату за наем своевременно? При плате за наем 500 евро пеня в размере 0,05% в день (или 36,5% в год) составит 0,50 евро в день. Вероятно, это не та сумма, которая заставит нанимателя строго соблюдать условия договора. И будем честными - включение пени в договор и добавление ее к ежемесячному счету - скорее исключение, чем правило.