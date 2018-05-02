Кухонную мебель какого цвета предпочитают читатели портала Houzz? Спорим, такую же, как и вы

Портал о дизайне интерьера Houzz в прошлом году провел опрос и на его основании сделал четкий вывод: большинство респондентов в каждой возрастной группе считает, что кухонная мебель должна быть непременно белого цвета.

За белым в списке предпочтений следует мебель из натурального дерева, а затем идет серый цвет.

Почему же предпочтение отдали именно белому цвету? А потому что он подходит к мебели любого стиля и к любому помещению. Альтернативой считается черный, который тоже упомянут в ответах, но если кухня, в которую хотят установить мебель черного цвета, невелика по размерам или плохо освещена, то черная мебель непременно начнет давить, станет казаться громоздкой, а помещение - мрачным. С белой мебелью такого никогда не произойдет.

ФОТО: KV.EE

Белый цвет делает любое помещение светлее. В кухне с белой мебелью хорошо смотрятся любые аксессуары, этот цвет особенно подходит, если хозяйка любит открытые полки и разноцветную посуду.