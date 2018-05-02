Перед снявшими на выходные квартиру туристами открылась ужасающая картина
2 мая 2018 г., 17:34
Семья Дэвида Хомера чувствовала себя не просто обманутой: снятая на выходные квартира превратила их маленькое путешествие в кошмар, пишет Kodu.
Забронированная семьей квартира в Лондоне оставила ужасное впечатление. Когда они зашли в жилище, которое стоило 80 фунтов, что составляет примерно 90 евро, то опешили. При этом расстроенный отец семейства уточняет на своей страничке в Facebook, что это - один из самых дешевых вариантов размещения в Лондоне.
Вместо уютного места для ночлега в забронированной на сайте booking.com квартире семья из четырех человек нашла грязную посуду, засохшие остатки еды, кучу пустых бутылок и захламленный донельзя задний двор.