среда, 2 мая 2018 г.
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  • Перед снявшими на выходные квартиру туристами открылась ужасающая картина

Перед снявшими на выходные квартиру туристами открылась ужасающая картина

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Здесь находится забронированная Дэвидом Хомером квартира.

ФОТО: Mariusz Prusaczyk / PantherMedia / Mariusz Prusaczyk / Scanpix

Семья Дэвида Хомера чувствовала себя не просто обманутой: снятая на выходные квартира превратила их маленькое путешествие в кошмар, пишет Kodu.

Забронированная семьей квартира в Лондоне оставила ужасное впечатление. Когда они зашли в жилище, которое стоило 80 фунтов, что составляет примерно 90 евро, то опешили. При этом расстроенный отец семейства уточняет на своей страничке в Facebook, что это - один из самых дешевых вариантов размещения в Лондоне. 

Вместо уютного места для ночлега в забронированной на сайте booking.com квартире семья из четырех человек нашла грязную посуду, засохшие остатки еды, кучу пустых бутылок и захламленный донельзя задний двор. 

Kuvatõmmis.

ФОТО: facebook.com/David Homer

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