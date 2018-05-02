Перед снявшими на выходные квартиру туристами открылась ужасающая картина

Забронированная семьей квартира в Лондоне оставила ужасное впечатление. Когда они зашли в жилище, которое стоило 80 фунтов, что составляет примерно 90 евро, то опешили. При этом расстроенный отец семейства уточняет на своей страничке в Facebook, что это - один из самых дешевых вариантов размещения в Лондоне.