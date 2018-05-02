Фото: скромный деревянный дом приготовил всем сюрприз

Дом построен в 2007 году на низком фундаменте. У него двускатная крыша из жестяного профиля и стеклопакеты в деревянных рамах. В 2016 году дом был реновирован. В доме пять комнат и баня, а в предбаннике - самый настоящий бар с отделанной натуральным камнем стойкой.