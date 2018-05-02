среда, 2 мая 2018 г.
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Фото: скромный деревянный дом приготовил всем сюрприз

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ФОТО: KV.EE

Расположенный в пятнадцати минутах езды на машине от центра Таллинна дом с нетерпением ждет новоселов, рассказывает портал Kodu.

Дом построен в 2007 году на низком фундаменте. У него двускатная крыша из жестяного профиля и стеклопакеты в деревянных рамах. В 2016 году дом был реновирован. В доме пять комнат и баня, а в предбаннике - самый настоящий бар с отделанной натуральным камнем стойкой. 

ФОТО: KV.EE

Солнце освещает участок с полудня и до вечера, что очень важно, так как на имеющейся большой террасе приятно проводить время, например, пригласив друзей на гриль-вечеринку. 

ФОТО: KV.EE

Подробности о доме в Мыйзакюла находятся ЗДЕСЬ.

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