Фото: скромный деревянный дом приготовил всем сюрприз
2 мая 2018 г., 15:47
Расположенный в пятнадцати минутах езды на машине от центра Таллинна дом с нетерпением ждет новоселов, рассказывает портал Kodu.
Дом построен в 2007 году на низком фундаменте. У него двускатная крыша из жестяного профиля и стеклопакеты в деревянных рамах. В 2016 году дом был реновирован. В доме пять комнат и баня, а в предбаннике - самый настоящий бар с отделанной натуральным камнем стойкой.
Солнце освещает участок с полудня и до вечера, что очень важно, так как на имеющейся большой террасе приятно проводить время, например, пригласив друзей на гриль-вечеринку.
Подробности о доме в Мыйзакюла находятся ЗДЕСЬ.