История на продажу! Дом ветерана II Мировой войны продается в тысячу раз дороже его стоимости

Построенный в свое время за 675 фунтов, то есть примерно за 767 евро, дом был выставлен на продажу на одном из австралийскuх аукционов. Желающих поторговаться было трое, и сначала торги шли в пределах стоимости, в тридцать раз превышающей первоначальную.

Победу одержала семейная пара, чье предложение оставило всех остальных далеко позади и составило, в переводе на наши деньги, 772 343 евро, что в тысячу раз больше, чем когда-то стоил дом. Ни аукционист, ни посредничающий при продаже маклер не ожидали такого результата, пишет domain.com.au.

Дом ветерана. ФОТО: domain.com.au