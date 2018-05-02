среда, 2 мая 2018 г.
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  • История на продажу! Дом ветерана II Мировой войны продается в тысячу раз дороже его стоимости

История на продажу! Дом ветерана II Мировой войны продается в тысячу раз дороже его стоимости

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ФОТО: domain.com.au

Выставленный на аукцион дом ветерана II Мировой войны за шестьдесят лет подорожал в тысячу раз, рассказывает портал Kodu.

Построенный в свое время за 675 фунтов, то есть примерно за 767 евро, дом был выставлен на продажу на одном из австралийскuх аукционов. Желающих поторговаться было трое, и сначала торги шли в пределах стоимости, в тридцать раз превышающей первоначальную. 

Победу одержала семейная пара, чье предложение оставило всех остальных далеко позади и составило, в переводе на наши деньги, 772 343 евро, что в тысячу раз больше, чем когда-то стоил дом. Ни аукционист, ни посредничающий при продаже  маклер не ожидали такого результата, пишет domain.com.au.

Дом ветерана.

ФОТО: domain.com.au

Дом, построенный в 1950 году, дошел о наших дней практически без изменений. Дом похож на своеобразный музей: посуда, аксессуары и мебель относятся к 1950-м годам, создавая поистине вневременную атмосферу. Кстати, в доме также сохранились личные вещи его бывшего владельца, ветерана II Мировой войны, относящиеся к военному времени.

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