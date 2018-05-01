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Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий для союзников

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ФОТО: LUDOVIC MARIN / AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп отложил решение о введении импортных пошлин на сталь и алюминий для Канады, Европейского Союза и Мексики до 1 июня, сообщает "Интерфакс".

Он также достиг принципиального соглашения с Аргентиной, Австралией и Бразилией, сообщила радиостанция "Голос Америки" со ссылкой на источник, знакомый с решением.

В марте Трамп ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную на импорт алюминия, однако предоставил временные исключения для Канады, Мексики, Бразилии, ЕС, Австралии и Аргентины.

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