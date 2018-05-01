Сооснователь WhatsApp уходит в отставку

Один из основателей мессенджера WhatsApp Ян Кум покидает материнский концерн Facebook. На своей странице в Facebook он объяснил это решение личными мотивами и желанием двигаться дальше, однако, согласно сообщениям американских СМИ, на уход Кума с одной из руководящих должностей в Facebook мог повлиять его конфликт с этим концерном вокруг защиты данных пользователей.