Выстрелы в центре Ниццы спровоцировали панику среди людей
1 мая 2018 г., 9:55
Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, на центральной площади Ниццы из-за бытового конфликта между молодыми людьми один из них произвел несколько выстрелов в воздух.
После этого сотни людей побежали по центральной улице курортного города Массена. Как говорят очевидцы, люди переворачивали в ресторанах столы, стремясь покинуть улицу.
По предварительным данным, в результате возникшей паники пострадало несколько человек, в основном, от порезов стеклом. Одному пожилому посетителю ресторана вызвали скорую в связи с сердечным приступом.