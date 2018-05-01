вторник, 1 мая 2018 г.
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Выстрелы в центре Ниццы спровоцировали панику среди людей

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ФОТО: Interfax/SCANPIX.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, на центральной площади Ниццы из-за бытового конфликта между молодыми людьми один из них произвел несколько выстрелов в воздух. 

После этого сотни людей побежали по центральной улице курортного города Массена. Как говорят очевидцы, люди переворачивали в ресторанах столы, стремясь покинуть улицу.

По предварительным данным, в результате возникшей паники пострадало несколько человек, в основном, от порезов стеклом. Одному пожилому посетителю ресторана вызвали скорую в связи с сердечным приступом.

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