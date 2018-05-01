Израильская разведка нашла секретный ядерный архив Ирана

"Проект Амад", заявил Нетаньяху, ставил целью разработать пять ядерных боеголовок мощностью в 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Во время своей презентации Нетаньяху сказал, что Иран разрабатывал ключевые элементы программы по созданию ядерного оружия, например, способы производства боеголовок, а также готовился к проведению ядерных испытаний.

Иран, по его словам, рассматривал возможность использования пяти мест в стране для подобных испытаний.

"Вот что находится в этих досье: уличающие документы, уличающие карты, уличающие презентации, уличающие чертежи, уличающие фотографии, уличающие видео и многое другое", - сказал израильский премьер-министр.

"Эти документы полностью доказывают, что Иран бесстыдно врал, когда заявлял, что никогда не разрабатывал ядерное оружие", - добавил он.

По его словам, документы уже были представлены спецслужбам США и вскоре будут отправлены в МАГАТЭ.

В 2007 году в американской ежегодной Национальной разведывательной оценке стратегической обстановки говорилось, что авторы доклады "с высокой степенью" уверены в том, что у Ирана была программа по разработке ядерного оружия до 2003 года, но после того, как она была обнаружена западными разведками, работа над ней прекратилась.

В понедельник Биньямин Нетаньяху сказал, что полученные Израилем документы доказывают, что Иран "в секрете хранил документы "Проекта Амад", с тем, чтобы в будущем использовать их для разработки ядерного оружия".

Что такое договор 2015 года?

Соглашение, заключенное Ираном и шестью мировыми державами, ослабляет наложенный на Иран режим жестких санкций в обмен на ограничение масштабов ядерной программы Тегерана.

Многие опасались, что Иран разрабатывает ядерное оружие.

Согласно договоренности, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Иран должен резко сократить число своих центрифуг, обогащающих уран.

Он также должен сократить свои запасы обогащенного урана и не обогащать свой уран до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Число центрифуг на заводах по обогащению урана в Натанзе и Фордо было сильно сокращено, а тонны обогащенного урана были отправлены на хранение в Россию.

Более того, представители МАГАТЭ могут без предупреждения проводить инспекции ядерных объектов Ирана.

Насколько опасна конфронтация между Ираном и Израилем?

Напряженность между этими двумя давними врагами постоянно растет с тех пор, как Иран увеличил свое военное присутствие в Сирии.

Иран обвиняется в том, что поставляет оружие как ливанской шиитской группировке "Хезболла", которая враждебно относится к Израилю, так и палестинским боевикам.

Биньямин Нетаньяху уже заявлял, что не допустит роста военного присутствия Ирана в Сирии.

В воскресенье вечером стало известно, что ряд целей в Сирии были поражены ракетами неизвестного происхождения, и что там погибли иранцы.

В начале апреля авиация трех западных стран бомбила цели в Сирии, якобы связанные с производством или применением химического оружия.