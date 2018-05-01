Спецпрокурор Мюллер требует от Трампа ответы на сорок вопросов

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в выборы 2016 года Роберт Мюллер подготовил список вопросов, которые задаст президенту Дональду Трампу в рамках расследования, сообщает "Интерфакс".
Мюллер планирует распросить Трампа о деталях предвыборной кампании 2016 года, включая дело Хиллари Клинтон и координацию кампании с Россией, ведении бизнеса в России, отставке советника по безопасности Майкла Флинна, организации расследования российского вмешательства в выборы.
Адвокат Дональда Трампа отказался комментировать список вопросов. Представитель Роберта Мюллера не ответил на запрос The New York Times.
Спецпрокурор несколько месяцев добивался встречи с президентом. До последнего времени Трамп не изъявлял желания встретиться. Его адвокаты посоветовали пойти на сотрудничество. В январе они составили для Мюллера бумаги, в которых объяснялись поступки президента за последние два года. Спецпрокурору этого показалось недостаточно, и он попросил о личной встрече.
Вопросы о бывшем советнике по безопасности Майкле Флинне
- Что вы знаете о телефонных разговорах мистера Флинна с послом России Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года?
- Как вы отреагировали на информационные сообщения от 12 января 2017 года и 8-9 февраля 2017 года?
- Что вы знали о встречах Салли Йейтс с мистером Флинном?
- Как было принято решение уволить мистера Флинна 13 февраля 2017 года?
- Какие усилия для получения иммунитета или возможности помилования предпринял мистер Флинн после отставки?
Вопросы о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми
- Каким было ваше мнение о мистере Коми во время передачи власти?
- Что вы думали о брифинге по разведке 6 января 2017 года, который мистер Коми устроил на тему российского вмешательства в выборы?
- Как вы отреагировали на тот брифинг мистера Коми по другим вопросам разведки?
- С какой целью вы обедали с мистером Коми 27 января 2017 года и о чем велся разговор?
- С какой целью вы встречались с мистером Коми 14 февраля 2017 года и о чем разговаривали?
- Что вы знали о расследовании ФБР по связям мистера Флинна с Россией за несколько дней перед признанием мистера Коми, которое произошло 20 марта 2017 года?
- Что вы сделали в ответ на признание 20 марта 2017 года? Опишите ваши контакты с сотрудниками разведки.
- Что вы подумали и как поступили после новостей о беседах спецпрокурора с мистером Роджерсом, мистером Помпео и мистером Коутсом?
- С какой целью вы несколько раз звонили мистеру Коми 30 марта и 11 апреля 2017 года?
- Какова цель вашего заявления 11 апреля 2017 года (в интервью - ИФ) Марии Бартиромо?
- Что вы думали и сделали после признания мистера Коми 3 мая 2017 года?
- Что касается решения о увольнении мистера Коми: когда оно было принято? почему? кто сыграл в этом роль?
- Что вы имели в виду, когда сказали российским дипломатам 10 мая 2017 года, что увольнение мистера Коми снизило давление?
- Что вы имели в виду в вашем интервью Лестеру Холту о мистере Коми и о России?
- Какова цель вашего твита от 12 мая 2017 года?
- Что вы думали о признании мистера Коми 8 июня 2017 года по поводу мистера Флинна и что вы сделали после этого?
- Какова цель ваших заявлений в сентябре и октябре 2017 года, включая твиты по поводу расследования мистера Коми?
- По какой причине вы продолжили критиковать мистера Коми и его бывшего заместителя Эндрю Маккэйба?
James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017
"Джеймсу Коми лучше надеяться, что нет никаких "записей" наших разговорах, прежде чем он начнет делать сливы в прессе".
...people not interviewed, including Clinton herself. Comey stated under oath that he didn't do this-obviously a fix? Where is Justice Dept?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2017
"... ни у кого не взяли показаний, включая саму Клинтон. Коми под присягой заявил, что исправил эту очевидную ошибку? Куда смотрит министерство юстиции?"
Вопросы о генеральном прокуроре Джеффе Сешнсе
- Что вы думали и сделали по поводу отставки мистера Сешнса?
- Какие усилия вы приложили, чтобы убедить его передумать?
- Обсуждали ли вы, защитит ли вас мистер Сешнс и ссылались ли на прежних генпрокуроров?
- Что вы думали и как поступили после назначение специального прокурора?
- Почему вы тянули с отставкой мистера Сешнса до 31 мая 2017 года и с кем это обсуждали?
- Как вы обсуждали с Райнсом Прайбасом в июле 2017 года принятие отставки Сешнса? С кем вы обсуждали ее?
- Как вы обсуждали прекращение работы специального прокурора и что вы сделали, когда в январе 2018 года появились сообщения об этом?
- С какой целью вы критиковали мистера Сешнса в июле 2017 года?
Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017
"Генеральный прокурор Джефф Сешнс занял ОЧЕНЬ слабую позицию по преступлениям Хиллари Клинтон (об электронной почте и DNC-серверах (Трамп ошибся, правильно: DNS-серверах)) и утечкам из Intel!"
Координация предвыборной кампании с Россией
- Когда вам стало известно о встрече в Trump Tower?
- Какое участие вы принимали в коммуникационной стратегии, включая публикацию электронных писем Дональда Трампа-младшего?
- Какие связи и отношения были у вас с Агаларовыми и представителями российского правительства во время поездки в Россию в 2013 году?
- Какие связи были у вас с Майклом Коэном, Феликсом Сэйтером и другими, включая иностранных граждан, по поводу строительства недвижимости в России во время пребвыборной кампании?
- Какие обсуждения на тему встречи с мистером Путиным вы вели во время кампании? Вы обсуждали ее с другими людьми?
- Какие обсуждения во время кампании вы вели на тему санкций против России?
- Какое участие вы принимали в изменении политики по вооружению Украины?
- Что вы знали о русских хакерах, использовании социальных сетей или других действиях, направленных против кампании?
- Что вы знали о связи между Роджером Стоуном, его партнерами, Джулианом Ассанжем и WikiLeaks?
- Что вы знали во время передачи власти о попытках установить обратный канал связи с Россией и усилиях Джареда Кушнера?
- Что вы знаете о встрече на Сейшельских островах, в которой участвовал Эрик Принс?
- Что вы знаете об украинском предложении мира, сделанном мистеру Коэну в 2017 году?