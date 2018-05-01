Спецпрокурор Мюллер требует от Трампа ответы на сорок вопросов

Мюллер планирует распросить Трампа о деталях предвыборной кампании 2016 года, включая дело Хиллари Клинтон и координацию кампании с Россией, ведении бизнеса в России, отставке советника по безопасности Майкла Флинна, организации расследования российского вмешательства в выборы.

Адвокат Дональда Трампа отказался комментировать список вопросов. Представитель Роберта Мюллера не ответил на запрос The New York Times.

Спецпрокурор несколько месяцев добивался встречи с президентом. До последнего времени Трамп не изъявлял желания встретиться. Его адвокаты посоветовали пойти на сотрудничество. В январе они составили для Мюллера бумаги, в которых объяснялись поступки президента за последние два года. Спецпрокурору этого показалось недостаточно, и он попросил о личной встрече.

Вопросы о бывшем советнике по безопасности Майкле Флинне

- Что вы знаете о телефонных разговорах мистера Флинна с послом России Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года?

- Как вы отреагировали на информационные сообщения от 12 января 2017 года и 8-9 февраля 2017 года?

- Что вы знали о встречах Салли Йейтс с мистером Флинном?

- Как было принято решение уволить мистера Флинна 13 февраля 2017 года?

- Какие усилия для получения иммунитета или возможности помилования предпринял мистер Флинн после отставки?

Вопросы о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми

- Каким было ваше мнение о мистере Коми во время передачи власти?

- Что вы думали о брифинге по разведке 6 января 2017 года, который мистер Коми устроил на тему российского вмешательства в выборы?

- Как вы отреагировали на тот брифинг мистера Коми по другим вопросам разведки?

- С какой целью вы обедали с мистером Коми 27 января 2017 года и о чем велся разговор?

- С какой целью вы встречались с мистером Коми 14 февраля 2017 года и о чем разговаривали?

- Что вы знали о расследовании ФБР по связям мистера Флинна с Россией за несколько дней перед признанием мистера Коми, которое произошло 20 марта 2017 года?

- Что вы сделали в ответ на признание 20 марта 2017 года? Опишите ваши контакты с сотрудниками разведки.

- Что вы подумали и как поступили после новостей о беседах спецпрокурора с мистером Роджерсом, мистером Помпео и мистером Коутсом?

- С какой целью вы несколько раз звонили мистеру Коми 30 марта и 11 апреля 2017 года?

- Какова цель вашего заявления 11 апреля 2017 года (в интервью - ИФ) Марии Бартиромо?

- Что вы думали и сделали после признания мистера Коми 3 мая 2017 года?

- Что касается решения о увольнении мистера Коми: когда оно было принято? почему? кто сыграл в этом роль?

- Что вы имели в виду, когда сказали российским дипломатам 10 мая 2017 года, что увольнение мистера Коми снизило давление?

- Что вы имели в виду в вашем интервью Лестеру Холту о мистере Коми и о России?

- Какова цель вашего твита от 12 мая 2017 года?