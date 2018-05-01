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Спецпрокурор Мюллер требует от Трампа ответы на сорок вопросов

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Дональд Трамп.

ФОТО: LEE JIN-MAN / AFP

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в выборы 2016 года Роберт Мюллер подготовил список вопросов, которые задаст президенту Дональду Трампу в рамках расследования, сообщает "Интерфакс".

Мюллер планирует распросить Трампа о деталях предвыборной кампании 2016 года, включая дело Хиллари Клинтон и координацию кампании с Россией, ведении бизнеса в России, отставке советника по безопасности Майкла Флинна, организации расследования российского вмешательства в выборы.

Адвокат Дональда Трампа отказался комментировать список вопросов. Представитель Роберта Мюллера не ответил на запрос The New York Times.

Спецпрокурор несколько месяцев добивался встречи с президентом. До последнего времени Трамп не изъявлял желания встретиться. Его адвокаты посоветовали пойти на сотрудничество. В январе они составили для Мюллера бумаги, в которых объяснялись поступки президента за последние два года. Спецпрокурору этого показалось недостаточно, и он попросил о личной встрече.

Вопросы о бывшем советнике по безопасности Майкле Флинне

- Что вы знаете о телефонных разговорах мистера Флинна с послом России Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года?

- Как вы отреагировали на информационные сообщения от 12 января 2017 года и 8-9 февраля 2017 года?

- Что вы знали о встречах Салли Йейтс с мистером Флинном?

- Как было принято решение уволить мистера Флинна 13 февраля 2017 года?

- Какие усилия для получения иммунитета или возможности помилования предпринял мистер Флинн после отставки?

Вопросы о бывшем директоре ФБР Джеймсе Коми

- Каким было ваше мнение о мистере Коми во время передачи власти?

- Что вы думали о брифинге по разведке 6 января 2017 года, который мистер Коми устроил на тему российского вмешательства в выборы?

- Как вы отреагировали на тот брифинг мистера Коми по другим вопросам разведки?

- С какой целью вы обедали с мистером Коми 27 января 2017 года и о чем велся разговор?

- С какой целью вы встречались с мистером Коми 14 февраля 2017 года и о чем разговаривали?

- Что вы знали о расследовании ФБР по связям мистера Флинна с Россией за несколько дней перед признанием мистера Коми, которое произошло 20 марта 2017 года?

- Что вы сделали в ответ на признание 20 марта 2017 года? Опишите ваши контакты с сотрудниками разведки.

- Что вы подумали и как поступили после новостей о беседах спецпрокурора с мистером Роджерсом, мистером Помпео и мистером Коутсом?

- С какой целью вы несколько раз звонили мистеру Коми 30 марта и 11 апреля 2017 года?

- Какова цель вашего заявления 11 апреля 2017 года (в интервью - ИФ) Марии Бартиромо?

- Что вы думали и сделали после признания мистера Коми 3 мая 2017 года?

- Что касается решения о увольнении мистера Коми: когда оно было принято? почему? кто сыграл в этом роль?

- Что вы имели в виду, когда сказали российским дипломатам 10 мая 2017 года, что увольнение мистера Коми снизило давление?

- Что вы имели в виду в вашем интервью Лестеру Холту о мистере Коми и о России?

- Какова цель вашего твита от 12 мая 2017 года?

- Что вы думали о признании мистера Коми 8 июня 2017 года по поводу мистера Флинна и что вы сделали после этого?

- Какова цель ваших заявлений в сентябре и октябре 2017 года, включая твиты по поводу расследования мистера Коми?

- По какой причине вы продолжили критиковать мистера Коми и его бывшего заместителя Эндрю Маккэйба?

"Джеймсу Коми лучше надеяться, что нет никаких "записей" наших разговорах, прежде чем он начнет делать сливы в прессе".

"... ни у кого не взяли показаний, включая саму Клинтон. Коми под присягой заявил, что исправил эту очевидную ошибку? Куда смотрит министерство юстиции?"

Вопросы о генеральном прокуроре Джеффе Сешнсе

- Что вы думали и сделали по поводу отставки мистера Сешнса?

- Какие усилия вы приложили, чтобы убедить его передумать?

- Обсуждали ли вы, защитит ли вас мистер Сешнс и ссылались ли на прежних генпрокуроров?

- Что вы думали и как поступили после назначение специального прокурора?

- Почему вы тянули с отставкой мистера Сешнса до 31 мая 2017 года и с кем это обсуждали?

- Как вы обсуждали с Райнсом Прайбасом в июле 2017 года принятие отставки Сешнса? С кем вы обсуждали ее?

- Как вы обсуждали прекращение работы специального прокурора и что вы сделали, когда в январе 2018 года появились сообщения об этом?

- С какой целью вы критиковали мистера Сешнса в июле 2017 года?

"Генеральный прокурор Джефф Сешнс занял ОЧЕНЬ слабую позицию по преступлениям Хиллари Клинтон (об электронной почте и DNC-серверах (Трамп ошибся, правильно: DNS-серверах)) и утечкам из Intel!"

Координация предвыборной кампании с Россией

- Когда вам стало известно о встрече в Trump Tower?

- Какое участие вы принимали в коммуникационной стратегии, включая публикацию электронных писем Дональда Трампа-младшего?

- Какие связи и отношения были у вас с Агаларовыми и представителями российского правительства во время поездки в Россию в 2013 году?

- Какие связи были у вас с Майклом Коэном, Феликсом Сэйтером и другими, включая иностранных граждан, по поводу строительства недвижимости в России во время пребвыборной кампании?

- Какие обсуждения на тему встречи с мистером Путиным вы вели во время кампании? Вы обсуждали ее с другими людьми?

- Какие обсуждения во время кампании вы вели на тему санкций против России?

- Какое участие вы принимали в изменении политики по вооружению Украины?

- Что вы знали о русских хакерах, использовании социальных сетей или других действиях, направленных против кампании?

- Что вы знали о связи между Роджером Стоуном, его партнерами, Джулианом Ассанжем и WikiLeaks?

- Что вы знали во время передачи власти о попытках установить обратный канал связи с Россией и усилиях Джареда Кушнера?

- Что вы знаете о встрече на Сейшельских островах, в которой участвовал Эрик Принс?

- Что вы знаете об украинском предложении мира, сделанном мистеру Коэну в 2017 году?

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