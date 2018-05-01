Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева

На 98-м году жизни в Ашхабаде скончалась первая в истории Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений, народная артистка СССР Мая Кулиева. Об этом сообщает местное правительственное издание "Нейтральный Туркменистан", пишет Лайф.
— Да упокоится в раю её душа, да коснётся её благодать Аллаха! — говорится в опубликованном газетой некрологе, подписанном лично президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Отметим, Мая Кулиева родилась 1 мая 1920 года в пригороде Ашхабада. После окончания школы она училась в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. В 1941-м она начала свою карьеру артиста Туркменского государственного академического театра оперы и балета имени Махтумкули. Затем работала оперной солисткой, главным режиссёром, режиссёром-постановщиком этого же театра. В 1955 году ей было присвоено звание народной артистки СССР.
В 2008 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении Мае Кулиевой звания "Герой Туркменистана" с вручением золотой медали Altyn Aу (Золотая луна) за вклад в развитие туркменского искусства.