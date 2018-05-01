Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева

— Да упокоится в раю её душа, да коснётся её благодать Аллаха! — говорится в опубликованном газетой некрологе, подписанном лично президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Отметим, Мая Кулиева родилась 1 мая 1920 года в пригороде Ашхабада. После окончания школы она училась в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра. В 1941-м она начала свою карьеру артиста Туркменского государственного академического театра оперы и балета имени Махтумкули. Затем работала оперной солисткой, главным режиссёром, режиссёром-постановщиком этого же театра. В 1955 году ей было присвоено звание народной артистки СССР.