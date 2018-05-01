вторник, 1 мая 2018 г.
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Внимание, водители: туннель Юлемисте закроют на несколько недель

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Туннель Юлемисте.

ФОТО: Peeter Langovits

В связи с регламентными работами туннель Юлемисте закрывается для движения по направлению Ласнамяэ с 22 часов 2 мая до 5 часов 23 мая.

С 22 часов 3 мая до 5 часов 4 мая туннель закрывается для движения в сторону Мустамяэ.

В первом случае объезд по улице Ярвевана и Тартускому шоссе, во  втором - по улицам Фильтри  и Техника.

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям обычных и электронных дорожных знаков, а также регулировщиков.

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