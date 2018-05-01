Внимание, водители: туннель Юлемисте закроют на несколько недель
1 мая 2018 г., 10:49
В связи с регламентными работами туннель Юлемисте закрывается для движения по направлению Ласнамяэ с 22 часов 2 мая до 5 часов 23 мая.
С 22 часов 3 мая до 5 часов 4 мая туннель закрывается для движения в сторону Мустамяэ.
В первом случае объезд по улице Ярвевана и Тартускому шоссе, во втором - по улицам Фильтри и Техника.
Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям обычных и электронных дорожных знаков, а также регулировщиков.