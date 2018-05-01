Завораживающее видео: самолет едва "оторвался" от песчаной бури
1 мая 2018 г., 11:24
В Кувейте песчаные бури совершенно обыденное явление. Одному из пассажиров самолета удалось запечатлеть на видео, как выглядит песчаная буря с высоты птичего полета.
Несмотря на то, что видео, в котором самолет пытается скрыться от песчаной бури, уже "гуляет" по интернету, по официальным данным движение международного аэропорта нарушено не было.
Лишь в двух случаях из-за песчаной бури во время полета была плохая видимость.
На всякий случай, больницы Кувейта готовы оказать помощь пострадавшим в песчаной буре.