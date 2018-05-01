В Армении начались выборы премьер-министра

Единственным кандидатом на пост премьера является лидер протестного движения, руководитель оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. Его кандидатура выдвинута фракцией "Елк", обладающая в законодательном органе девятью голосами. Оппозиционная фракция "Царукян" (31 голос) и фракция "Дашнакцутюн" (семь голосов) заявили, что проголосуют в пользу Пашиняна.

Для избрания Пашиняну нужно еще шесть голосов из фракции правящей партии, в случае, если все депутаты от остальных фракций примут участие в голосовании.

Ранее руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что в Армении будет избран новый премьер, но сроки избрания неизвестны.

"Это зависит от настроя депутатов. Но в Армении обязательно должен быть избран премьер. Не могу сказать, это произойдет сегодня или нет", - сказал Багдасарян журналистам во вторник.