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  • В ходе полицейского рейда в Таллинне задержаны трое нетрезвых водителей

В ходе полицейского рейда в Таллинне задержаны трое нетрезвых водителей

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Пьяный водитель − угроза жизни и здоровью всех участников дорожного движения. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi

Утром 1 мая, после Вальпургиевой ночи, полиция проверяла на трезвость водителей, едущих в сторону Мустамяэ, на улице Ярвевана в Таллинне, сообщает Rus.err.ee.

В ходе двухчасового рейда полиция задержала одного не нетрезвого водителя, которому грозит уголовное наказание, и еще двух - с остаточными признаками алкогольного опьянения.

В ходе рейда полицейские обнаружили также двух водителей, которые не имеют водительских прав, и одного - сидевшего за рулем незарегистрированного автомобиля.

Полицейская акция не носила республиканского характера.

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