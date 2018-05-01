В ходе полицейского рейда в Таллинне задержаны трое нетрезвых водителей
1 мая 2018 г., 12:20
Утром 1 мая, после Вальпургиевой ночи, полиция проверяла на трезвость водителей, едущих в сторону Мустамяэ, на улице Ярвевана в Таллинне, сообщает Rus.err.ee.
В ходе двухчасового рейда полиция задержала одного не нетрезвого водителя, которому грозит уголовное наказание, и еще двух - с остаточными признаками алкогольного опьянения.
В ходе рейда полицейские обнаружили также двух водителей, которые не имеют водительских прав, и одного - сидевшего за рулем незарегистрированного автомобиля.
Полицейская акция не носила республиканского характера.