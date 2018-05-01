Неужели близится бум торговых центров?

T1 Tallinn Mall, реновация торгового центра Юлемисте, центр Porto Franco, расширение таллиннского Kaubamaja, план Alko 1000 открыть по всей этоснии 15 магазинов, новый гипермаркет Rimi, предположительное появление IKEA на рынке Эстонии - это все, по словам Тыниса Рюйтеля, лишь небольшой список торговых площадей, которые появятся в Эстонии в ближайшее время, передает Äripäev.

Поэтому вполне справедливо может возникнуть вопрос, где все эти торговые центры найдут клиентов, учитывая тот факт, что в Эстонии и так достаточно торговых площадей?

По словам Рюйтеля, мы привыкли говорить и думать о Таллинне как о городе с 400 000 жителями. Однако на данный момент количество таллиннцев увеличилось до 450 000, что является очень зачительным изменением. Более того, население столицы только растет.

"Тенденция будет продолжаться и в ближайшие пять лет в население Таллинна составит пол миллиона человек", - сообщил Рюйтель, добавив, что предположительная клиентская база включает в себя и проживающих в расположенных недалеко от Таллинна волостях, а таких людей около 100 000.

Рюйтель отметил, что большую роль играет и состоятельность жителей Эстонии - экономика растет в хорошем темпе, по 4-5% в год. По словам главы Союза Фирм Недавижимости Эстонии, у людей деньги есть.