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Галерея: эстонские солдаты приняли участие в военных учениях НАТО

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Вчера на латвийском полигоне в Адажи завершились совместные военные учения Furious Hammer Скаутского батальона и находящихся в Эстонии союзников.

В начальной фазе учений Скаутский батальон и союзники отрабатывали навыки на уровне роты. Кульминацией учений стали два последних дня, во время которых шли сражения на уровне батальона как днем, так и ночью. В сражении принимали участие артиллерийский батальон, зенитный батальон и Вируский пехотный батальон. 

Во время учений были задействованы танки Challenger 2 и военная техника Warrior. В воздушном пространстве были задействованы вертолеты UH-64 Black Hawk и истребители Eurofighter Typhoon. 

В учениях Furious Hammer приняли участие 1300 эстонских солдат и солдат стран союзников.

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