Галерея: эстонские солдаты приняли участие в военных учениях НАТО
1 мая 2018 г., 13:38
Вчера на латвийском полигоне в Адажи завершились совместные военные учения Furious Hammer Скаутского батальона и находящихся в Эстонии союзников.
В начальной фазе учений Скаутский батальон и союзники отрабатывали навыки на уровне роты. Кульминацией учений стали два последних дня, во время которых шли сражения на уровне батальона как днем, так и ночью. В сражении принимали участие артиллерийский батальон, зенитный батальон и Вируский пехотный батальон.
Во время учений были задействованы танки Challenger 2 и военная техника Warrior. В воздушном пространстве были задействованы вертолеты UH-64 Black Hawk и истребители Eurofighter Typhoon.
В учениях Furious Hammer приняли участие 1300 эстонских солдат и солдат стран союзников.