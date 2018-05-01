Галерея: эстонские солдаты приняли участие в военных учениях НАТО

В начальной фазе учений Скаутский батальон и союзники отрабатывали навыки на уровне роты. Кульминацией учений стали два последних дня, во время которых шли сражения на уровне батальона как днем, так и ночью. В сражении принимали участие артиллерийский батальон, зенитный батальон и Вируский пехотный батальон.