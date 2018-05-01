Неплохо: чиновники получают в год десятки тысяч евро премиальных Добавлена таблица!
1 мая 2018 г., 13:56
В добавок к основной зарплате, чиновники получают за свою работу премиальные - например в прошлом году начальник Генштаба Сил Обороны Эстонии Андрес Хайрк получил премию в размере 34 727 евро.
Следующим в списке тех, кто получил самую высокую премию, стоит Янар Хольм, ранее работавший вице-канцлером по сфере труда в Министерстве социальных дел. Его премия составила 16 183 евро.
После Холма идет главный надзиратель Вируской тюрьмы Олег Васильев, премия которого составила 15 184 евро и руководитель лабораторией Ravimiamet Катри Коллист, получившая премию в размере 14 373 евро.