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«Радар» выяснил, почему женщины в Эстонии зарабатывают гораздо меньше мужчин

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ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

Передача «Радар» решила выяснить, действительно ли у женщин меньше возможностей для карьерного роста и как возникла разница между зарплатами мужчин и женщин.

«У него зарплата на 500 евро больше. Оказалось, что его опыт работы меньше, чем у нас, а уровень образование также ниже», - говорит о своем новом коллеге-мужчине вернувшаяся на работу после декретного отпуска женщина, которая работает в банке бухгалтером,

«Мужчинам хватает природного нахальства просить зарплату больше», - признает креативный директор рекламного агентства Taevas Яанус Вахтра.

Передача «Радар» провела эксперимент, в рамках которого дети на мгновение оказались во взрослом мире, чтобы увидеть, исходит ли понимание, что женщины должны зарабатывать меньше, уже из дома.

«Мы растим своих детей с этим осознанием, что это так и это не оспаривается или не спрашивается, почему», - говорит член правления Ассоциации женщин-предпринимателей Эстонии Пилле Тсопп-Паган.

Подробнее о том, как возникает различие в зарплатах мужчин и женщин, и действительно ли женщины в Эстонии сталкиваются со стеклянным потолком, смотрите сегодня в 20.00 на Kanal 2 в передаче «Радар».

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