Трампа возмутило появление в СМИ возможных вопросов спецпрокурора
1 мая 2018 г., 15:21
Президент США Дональд Трамп во вторник выразил возмущение в связи с появлением в СМИ вопросов, которые якобы подготовил спецпрокурор Роберт Мюллер для президента в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году, сообщает "Интерфакс".
"Так постыдно, что вопросы, связанные с "охотой за ведьмами" (по делу о вмешательстве России), "просочились" в СМИ", - написал президент в твиттере.
При этом он отметил, что среди представленных вопросов нет тех, которые затрагивали бы вероятно имевший место "сговор" между предвыборной командой Трампа и РФ.
"Сговор, который никогда не существовал, и расследование, которое началось с нелегально обнародованной секретной информации. Чудесно!" - написал президент.