Трампа возмутило появление в СМИ возможных вопросов спецпрокурора

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил возмущение в связи с появлением в СМИ вопросов, которые якобы подготовил спецпрокурор Роберт Мюллер для президента в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году, сообщает "Интерфакс".