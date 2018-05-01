Пять самых распространенных ошибок водителей Эстонии, которые приводят к смертельным ДТП

«Двигаясь на трезвую голову, держа руки на руле и скорость в рамках разрешенной, человек делает уже очень много, чтобы сделать движение более безопасным, - говорит ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе. - Если все люди будут пристегиваться ремнями безопасности и избегать опасных маневров, будут собраны все пять факторов безопасности».

Пять ошибок водителей. ФОТО: PPA

За примерами, когда неправильные решения и поведение лишили людей жизни, далеко ходить не надо. 2 декабря прошлого года в 21.17 поступило сообщение, что в Вырумаа в волости Рыуге произошло ДТП. 37-летний мужчина в момент аварии был пьян, а также выбрал неправильную скорость движения. Управляемый мужчиной автомобиль Mazda на пологом повороте вылетел с покрытой гравием дороги, перевернулся на крышу и упал в реку Пеэтри. Салон автомобиля заполнила вода и, когда спасатели вытащили водителя, врачи уже ничего не могли сделать.

В прошлом году в ДТП, когда одной из сторон аварии был употреблявший алкоголь водитель, погибли 13 человек. В этом году подобных жертв уже четыре.

Или случай в этом году, когда во время протирания лобового стекла водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с идущей навстречу машиной. Водитель погиб в ДТП. Поскольку еще идет расследование произошедшего, детали аварии не оглашаются.

Прошлым летом в Южной Эстонии произошло ДТП, когда водитель превысил скорость и говорил за рулем по телефону, а в результате вылетел с дороги. В этом ДТП погиб пассажир, который не был пристегнут.

В 2017 году погибли 10 человек, которые не были пристегнуты. Посторонние занятия за рулем в прошлом году стали причиной смерти пяти человек.

К человеческим потерям также приводят небрежность и неправильные решения. В прошлом году 12 марта в Ида-Вирумаа, в деревне Сомпа Toyota Corolla выехала перед направлявшимся в Нарву пассажирским поездом. В ДТП погибли два мужчины: 27-летний водитель и 29-летний пассажир.

Тикерпе подчеркнул, что, к сожалению, собственный выбор людей зачастую приводит к очень тяжелым последствиям. «Очень мало столкновений и выездов с дороги в прямом смысле являются несчастными случаями, то есть их нельзя было избежать. Например, на дорогу упало дерево или лопнула шина. В большинстве случаев водитель сам создает благоприятную почву для ДТП. Если бы мы смогли донести до людей опасность всех пяти особенностей поведения, на наших дорогах в год погибало бы пару человек, не больше», - говорит полицейский.