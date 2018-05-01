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Трамп в ходе встречи с Меркель попросил у нее совета по обращению с Путиным

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ФОТО: Ron Sachs/SIPA / Ron Sachs/SIPA

Президент США Дональд Трамп на состоявшейся на прошлой неделе встрече спрашивал у канцлера Германии Ангелы Меркель совета о том, как ему вести себя с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Newsru со ссылкой на CNN.

По данным источников телеканала, разговор Трампа и Меркель местами был напряженным. Какой именно совет Меркель дала Трампу, неизвестно. В материале CNN отмечается, что "официальные лица дали понять, что президент временами на самом деле, как казалось, не слушал ответов".

Источники уточнили, что Дональд Трамп "не всегда прислушивается к полученным ответам".

Как отмечает телеканал, Трамп также заострил внимание на вопросах торговли и расходов на оборону. Президент США сказал канцлеру Германии, что она занимает "очень протекционистскую" позицию и поднял вопрос о том, что немецкие автомобили заполонили США. На что Меркель сказала, что если бы она ограничила импорт американских машин в ФРГ, то ей бы пришлось сделать то же самое для других стран.

Что касается введения ввозных пошлин на сталь и алюминий, то Трамп потребовал от Меркель сказать, что Германия предложит Штатам в ответ, если Вашингтон продлит отсрочку от них.

Достаточно жестким Трамп был и в вопросе оборонных расходов ФРГ. Трамп сказал Меркель: "Вы можете поднять его до 2% завтра", как того требует НАТО, отмечают собеседники телеканала. По их словам, Трамп злился и срывался во время обсуждения этих вопросов на расширенной встрече.

Представители Белого дома отказались комментировать информацию о деталях переговоров лидеров двух стран.

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