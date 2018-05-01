вторник, 1 мая 2018 г.
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Картина дня: закрытие туннеля Юлемисте, чрезвычайная ситуация в странах ЕС и бум торговых центров

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Туннель в Юлемисте.

ФОТО: Peeter Langovits

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями вторника.

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