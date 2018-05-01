Картина дня: закрытие туннеля Юлемисте, чрезвычайная ситуация в странах ЕС и бум торговых центров

Внимание, водители: туннель Юлемисте будет закрыт

В связи с регламентными работами туннель Юлемисте закрывается для движения по направлению Ласнамяэ с 22 часов 2 мая до 5 часов 3 мая. Читайте далее...

Неужели близится бум торговых центров?

Можно было предположить, что с развитием э-услуг количество традиционных торговых площадей уменьшится. Однако развитие демонстрирует иную тенденцию - на рынке еще достаточно места для торговых центров нового поколения, считает глава Союза фирм недвижимости Эстонии Тынис Рюйтель. Читайте далее...

Один день из жизни полицейского: пьяные водители и нарущающие покой соседи

Полицейский Александер Трейал рассказал о рабочей смене в Вильяндимаа, на которую выпало празднование Вальпургиевой ночи. В уезде за сутки поступило 16 вызовов и поймано двое водителей в состоянии алкогольного опьянения, один из которых также спровоцировал ДТП. Читайте далее...

Ужасающие кадры: в Бразилии загорелся и рухнул 26-этажный жилой дом

В бразильском Сан-Паулу произошел сильный пожар в 26-этажном жилом доме, в результате которого здание обрушилось, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Metro. Читайте далее...

Неплохо: чиновники получают в год десятки тысяч евро премиальных

В добавок к основной зарплате, чиновники получают за свою работу премиальные - например в прошлом году начальник Генштаба Сил Обороны Эстонии Андрес Хайрк получил премию в размере 34 727 евро. Читайте далее...

Галерея: эстонские солдаты приняли участие в военных учениях НАТО

Вчера на латвийском полигоне в Адажи завершились совместные военные учения Furious Hammer Скаутского батальона и находящихся в Эстонии союзников. Читайте далее...

Галерея: "Эстония ищет повышение зарплат" на Площади свободы

Сегодня на Площади свободы проходит бесплатный концерт для всей семьи под названием "Эстония ищет повышение зарплат", организованный профсоюзами. Читайте далее...

ЕКП объявила в 17 странах ЕС, включая Эстонию, чрезвычайную ситуацию

Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП) объявила беспрецедентное предупреждение о чрезвычайной ситуации в 17 странах ЕС, включая Эстонию, об этом конфедерация сообщила на своей странице в конце апреля. Читайте далее...

Пять самых распространенных ошибок водителей Эстонии, которые приводят к смертельным ДТП

Поскольку факторы, провоцирующие трагические ДТП, остаются на протяжении долгого времени неизменными, полиция озвучила пять самых распространенных ошибок водителей, передает Postimees. Читайте далее...

«Радар» выяснил, почему женщины в Эстонии зарабатывают гораздо меньше мужчин