Рост цен и более быстрый интернет: клиентов Elisa ждет ряд изменений

Пресс-секретарь Elisa Таави Тедер подтвердил Postimees, что предприятие повысит на 1,5 евро стоимость старых пакетов для частных договорных клиентов.

По его словам, изменения затронут только старые пакеты, скорость мобильного интернета в которых не превышает 3,5 Мбит/с.

«Повышение стоимости услуги принесет за собой рост скорости интернета. Так, скорость скачивания возрастет до 10Мбит/с, а загрузки до 5 Мбит/с. Более скоростным интернетом клиенты смогут начать пользоваться не позже 1 мая. Счет с новой абонентской платой клиенты получат в июне», - отметил Тедер.

Также Elisa обещает увеличить объемы дневных билетов для клиентов, находящихся в Европе и России. Цены на услугу не изменятся. В Европе дневной билет теперь будет включать 500 Мб интернета вместо прежних 400. В России этот показатель вырастет почти в три раза — со 150 до 400 Мб. Также изменится объем интернет-трафика для недельного билета в России — с 500 Мб до одного гигабайта.

С мая интернет-билет начинает действовать также в Швейцарии, которая впервые открывает возможность клиентам Elisa пользоваться интернетом на своей территории выгодно и безопасно.

Вместе с изменениями интернет-билетов, вступающими в силу с 1 мая, обновятся также общие условия Elisa Eesti AS. Elisa приводит условия в сфере защиты данных в соответствие с изменившимся общим регламентом Европейского Союза по защите персональных данных.