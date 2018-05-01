Фото и видео: в Москве на первомайской демонстрации задержали колонну психоактивистов

Как поясняется на странице мероприятия, "в широком смысле психоактивизм трактуется как действия, направленные на изучение, исследование темы психических и ментальных расстройств, границ нормы, российских психиатрических институций". Психоактивизм объединяет практики российских художников, активистов и правозащитников, пишет Newsru.

"1 мая - день солидарности всех трудящихся, вне зависимости от психического состояния. Но нужно ли его скрывать? Депрессивные, аутичные, биполярные, выгоревшие, нестабильные - нам точно есть что сказать в этот день", - говорится в анонсе. Колонна психоактивистов - первая подобная колонна в России, отметила Ненашева.

По ее словам, участников колонны задержали за то, что они не соответствовали тематике первомайской демонстрации, хотя вход на нее был свободным для всех. Художница сообщила, что задержания проходили жестко: "Людей толкали, пинали, тащили по тротуару. <...> У некоторых случились панические атаки". Журналиста радио "Свобода", имеющего удостоверение, "жестко вывели, чуть не разбив камеру". Задержанных отвезли на двух автозаках в ОВД Басманного и Таганского районов.

Участник шествия Павел Митенко сообщил "ОВД-Инфо", что активистов начали выталкивать без предупреждения и молча. По его словам, полицейские получили команду задержать всех с плакатами.