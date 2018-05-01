Пульмонологи Эстонии: современная медицина позволяет взять астму под контроль

Как пояснил в переданном BNS пресс-релизе председатель Общества пульмонологов Эстонии, доктор Райн Йыги, ключевым словом при лечении астмы является постоянство.

«К сожалению, мы часто сталкиваемся с неправильным отношением – когда у пациента временно исчезают симптомы астмы, он самовольно прекращает лечение, назначенное врачом. Однако это может привести к обострению приступов астмы, особенно у тех людей, которые также страдают аллергией на весеннюю пыльцу, – разъяснил доктор Йыги. – Поэтому мы напоминаем всем больным астмой, что назначенные врачом препараты нужно принимать постоянно, а при изменении состояния здоровья, например, при облегчении симптомов или обострении болезни, проконсультироваться с врачом».

Непрерывное лечение дает возможность жить полноценной жизнью, а также заниматься работой или спортом, требующими серьезных физических нагрузок. «Больным астмой даже рекомендуется двигаться на свежем воздухе и особенно выполнять упражнения на выносливость, – сказал доктор Йыги. – У нас в Эстонии многим спортсменам поставлен диагноз «астма», но благодаря правильному лечению их состояние здоровья и самочувствие не хуже, чем у здоровых людей».

Если, несмотря на лечение, у человека все-таки постоянно проявляются симптомы болезни, например, если ему приходится принимать препараты, снимающие приступы, или из-за астмы он не может заниматься всем тем, чем хочет, значит, на такого человека лечение по какой-то причине не действует. «Очень важно, чтобы человек поговорил об этом со своим лечащим врачом», – подчеркнул доктор Йыги.

Обычно симптомами астмы являются кашель, затрудненное дыхание, усиленное выделение мокроты и свистящее дыхание. К проявлению симптомов могут привести многие факторы, такие как содержащиеся в воздухе аллергены, физическая нагрузка, холодный воздух, табачный дым и резкие запахи. Приступы астмы зачастую наблюдаются рано утром или при пробуждении. В случае проявления перечисленных симптомов нужно обратиться к семейному врачу для проверки здоровья.

С помощью теста по контролю над астмой на сайте Hinga.ee можно просто и достоверно оценить, взята астма под контроль или нет.