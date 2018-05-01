Уборщик нашел семь золотых слитков в мусорном баке аэропорта

Полиция установила владельца золота и пришла к выводу, что он выбросил слитки, чтобы его не поймали, сообщает газета. Если он не объявится в течение полугода, официальным владельцем найденного сокровища может стать уборщик. Впрочем, даже если настоящий хозяин объявится, сотрудник аэропорта может претендовать на 5-20% от рыночной стоимости золота.

Издание уточняет, что уборщик может разбогатеть на сумму от 17.5 до 70 миллионов вон (от 163 до 653 тысяч долларов). Однако, если слитки как-то связаны с преступностью, нашедший их ничего не получит. В аэропорту Инчхон не раз пресекались попытки провезти золото через таможню контрабандой. Год назад там задержали 51 гражданина Кореи, в том числе нескольких домохозяек, которые прятали золото в "интимных частях тела".