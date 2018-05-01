Российский военный самолет совершил непрофессиональный маневр над Балтийским морем

Российский военный самолет совершил над Балтийским морем непрофессиональный маневр, когда пролетел слишком близко от самолета ВМС США.
Инцидент произошел, по данным CNN, во вторник, когда российский истребитель Су-27 и американский самолет P-8 разделяли в воздухе только шесть метров. Совершенный в международном воздушном пространстве маневр не был опасен, но был непрофессиональным, пишет Postimees со ссылкой на CNN.
Представитель Военно-морских сил США в Европе Зак Харрелл отказался комментировать этот инцидент, сказав, что корабли и самолеты ВМС США рутинно взаимодействуют с воинскими единицами других стран. Он добавил, что Военно-морской флот предоставит информацию о небезопасных взаимодействиях, если такие будут.
Последний похожий случай произошел в январе, когда российский Су-27 пролетел в полутора метрах от американского EP-3. После этого инцидента Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором обвинил РФ в грубом нарушении существующих соглашений и международного права.