вторник, 1 мая 2018 г.
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Российский военный самолет совершил непрофессиональный маневр над Балтийским морем

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ФОТО: Scanpix

Российский военный самолет совершил над Балтийским морем непрофессиональный маневр, когда пролетел слишком близко от самолета ВМС США.

Инцидент произошел, по данным CNN, во вторник, когда российский истребитель Су-27 и американский самолет P-8 разделяли в воздухе только шесть метров. Совершенный в международном воздушном пространстве маневр не был опасен, но был непрофессиональным, пишет Postimees со ссылкой на CNN.

Представитель Военно-морских сил США в Европе Зак Харрелл отказался комментировать этот инцидент, сказав, что корабли и самолеты ВМС США рутинно взаимодействуют с воинскими единицами других стран. Он добавил, что Военно-морской флот предоставит информацию о небезопасных взаимодействиях, если такие будут.

Последний похожий случай произошел в январе, когда российский Су-27 пролетел в полутора метрах от американского EP-3. После этого инцидента Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором обвинил РФ в грубом нарушении существующих соглашений и международного права.

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