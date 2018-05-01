Российский военный самолет совершил непрофессиональный маневр над Балтийским морем

Инцидент произошел, по данным CNN, во вторник, когда российский истребитель Су-27 и американский самолет P-8 разделяли в воздухе только шесть метров. Совершенный в международном воздушном пространстве маневр не был опасен, но был непрофессиональным, пишет Postimees со ссылкой на CNN.

Представитель Военно-морских сил США в Европе Зак Харрелл отказался комментировать этот инцидент, сказав, что корабли и самолеты ВМС США рутинно взаимодействуют с воинскими единицами других стран. Он добавил, что Военно-морской флот предоставит информацию о небезопасных взаимодействиях, если такие будут.